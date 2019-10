Huis van Afgevaardigden stemt donderdag over afzettingsprocedure Trump LH

Bron: Belga 1 Het Huis van Afgevaardigden stemt donderdag over het formaliseren van een afzettingsprocedure van president Donald Trump. Dat heeft de Democratische voorzitster van het Huis, Nancy Pelosi, zonet bekendgemaakt.

“Wij zullen deze week in het halfrond een resolutie indienen die zegt dat het nu lopende en bestaande onderzoek van onze commissies deel uitmaakt van dit impeachment-onderzoek”, stelt Pelosi in een brief aan haar fractie in het Huis. “Met inbegip van alle verzoeken voor documenten, dagvaardingen voor data en getuigenissen en alle andere onderzoeksstappen die zijn gezet of zullen worden gezet als deel van dit onderzoek”.

“De tekst van de resolutie stelt de procedure vast voor de hoorzittingen die open zullen staan voor de Amerikanen en de gegarandeerde rechten van de president en zijn verdediging”, zegt Pelosi ook.



De Republikeinen eisen al weken een formele stemming om de start van het onderzoek te formaliseren dat door het Witte Huis als een “heksenjacht” wordt bestempeld.



Door een eerste formele stemming kan het Witte Huis niet meer het uitblijven van een stemming in plenaire zitting als voorwendsel gebruiken om het onderzoek te boycotten, zei Pelosi.