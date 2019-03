Huis van Afgevaardigden lanceert groot parlementair corruptieonderzoek naar president Trump DBA

04 maart 2019

19u51

Bron: The New York Times 0 In de Verenigde Staten plannen de Democraten een grootschalig onderzoek naar de mogelijke belemmering van justitie, corruptie en machtsmisbruik door president Donald Trump en zijn regering. Dat blijkt uit een resem brieven die Jerrold Nadler, voorzitter van de commissie justitie van het Huis van Afgevaardigden, heeft verstuurd.

Sinds de Democraten twee maanden geleden de meerderheid in het Huis heroverden, onderzoeken ze volop leden van Trumps regering, zijn bedrijven, zijn campagneteam, zijn banden met buitenlandse machten en zijn pogingen om de presidentsverkiezing van 2016 te beïnvloeden.

Uit een hele reeks brieven die Jerrold Nadler, voorzitter van de commissie-justitie, verstuurde naar liefst 81 agentschappen en individuen gelinkt aan de president, blijkt dat de Democratische meerderheid van plan is om de aandacht te vestigen op acties in het hart van Trumps presidentschap. Die acties zouden weleens de basis kunnen vormen voor een toekomstige impeachment-procedure, schrijft The New York Times.

Mueller-onderzoek

Nadler stuurde brieven naar onder meer het Witte Huis, het departement van Justitie, de Trump Foundation, de Trump campagne, het presidentiële inaugurele comité, de FBI en tientallen medewerkers van Trump. Daarin vraagt hij namens de commissie meer informatie over mogelijke inbreuken. De commissie-justitie zal ook beschuldigingen van corruptie en eventuele inbreuken op de campagnefinanciering onder de loep nemen.

In een mededeling benadrukte Nadler dat het noodzakelijk is om het publiek te informeren over wat hij “Trumps misbruiken” noemt. Hij geeft toe dat zijn onderzoek mogelijk deels een herhaling zal zijn van het onderzoek van openbaar aanklager Robert Mueller. Maar dat zijn strafzaken, en het Amerikaans parlement hanteert andere standaarden dan de Amerikaanse justitie.