Huis van Afgevaardigden keurt voorstel goed dat hervormingen bij Amerikaanse post tegenhoudt

23 augustus 2020

02u30

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de omstreden hervormingen bij het postbedrijf US Postal Service (USPS) tegenhoudt. Er wordt ook voor 25 miljard dollar (21,2 miljard euro) aan steun voorzien.

Het voorstel werd met 257 stemmen tegen 150 goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, dat gedomineerd wordt door de Democraten. Ook 26 Republikeinse parlementsleden stemden in met de tekst. Het wetsvoorstel moet wel nog worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Republikeinen over een meerderheid beschikken. De verwachting is dat het voorstel daar zal worden tegengehouden. Senaatsvoorzitter Mitch McConnell liet al weten de wet zeker niet te zullen aannemen en het Witte Huis dreigde er al mee een veto uit te spreken.

De besparingen bij US Postal Service zijn uitgegroeid tot een belangrijk politieke thema in de VS. De Democraten beschuldigen USPS-topman Louis DeJoy ervan verregaande operationele en organisatorische wijzigingen door te voeren om de postbedeling te vertragen. DeJoy werd recent aangesteld door president Donald Trump, en is een belangrijke donateur voor de president.



De problemen liggen vooral gevoelig omdat wegens de coronacrisis wellicht veel Amerikanen per post willen stemmen. De Republikeinse president Donald Trump heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij een tegenstander is van stemmen per post. Hij stelt, zonder enig bewijs, dat het systeem onveilig is en kan leiden tot verkiezingsfraude.