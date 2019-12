Huis van Afgevaardigden keurt morgen zo goed als zeker impeachmentartikels tegen Trump goed LH

17 december 2019

15u27

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden spreekt zich morgen uit over twee impeachmentartikels tegen de Republikeinse president Donald Trump. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis, dus het is zo goed als zeker dat beide artikels zullen passeren.

De Juridische Commissie van het Huis keurde afgelopen vrijdag beide impeachmentartikels tegen de president goed. De artikels beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres.

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratische vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

Overlopers

Naar verwachting zal er gemakkelijk een meerderheid gevonden worden - de Democraten hebben 235 van de 435 zetels in handen - om de afzettingsprocedure voort te zetten. In principe beschikken de Democraten dus over voldoende zetels om Trump af te zetten, maar veel overlopers kunnen ze zich niet veroorloven. Twee Democraten stemden tegen het officiële onderzoek naar de handelswijze van Trump. Eén ervan, Jeff Van Drew, een Congreslid uit New Jersey, zou volgens de New York Times zelfs overstappen naar de Republikeinen.

Trump zou dan de derde president in de Amerikaanse geschiedenis zijn, die in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Amerikaanse Congres. Dat proces zou dan in de Senaat plaatsvinden.

Tweederdemeerderheid

Na het Huis moet de Senaat een proces starten rond de impeachment. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

Voor president Trump zijn alleen de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 lijdend voorwerp van een impeachmentprocedure geweest. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden. Johnson en Clinton verkregen de vrijspraak in de Senaat.

