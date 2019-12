Huis van Afgevaardigden keurt morgen zo goed als zeker impeachmentartikels tegen Trump goed, messen reeds geslepen in de Senaat LH ADN KV

17 december 2019

15u27

Bron: Belga 4 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden spreekt zich morgen uit over twee impeachmentartikels tegen president Donald Trump. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis, dus het is zo goed als zeker dat beide artikels zullen passeren. In de Senaat worden intussen de messen al goed geslepen. Trump kroop in zijn pen om in een brief aan Nancy Pelsi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zijn ongenoegen te uiten.

De Juridische Commissie van het Huis keurde afgelopen vrijdag beide impeachmentartikels tegen de Republikeinse president goed. De artikels beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres.

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratische vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de procedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

Overlopers

Naar verwachting zal er gemakkelijk een meerderheid gevonden worden - de Democraten hebben 235 van de 435 zetels in handen - om de afzettingsprocedure voort te zetten. In principe beschikken de Democraten dus over voldoende zetels om Trump af te zetten, maar veel overlopers kunnen ze zich niet veroorloven. Twee Democraten stemden tegen het officiële onderzoek naar de handelswijze van Trump. Eén ervan, Jeff Van Drew, een Congreslid uit New Jersey, zou volgens de New York Times zelfs overstappen naar de Republikeinen.

Trump zou de derde president in de Amerikaanse geschiedenis zijn, die in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Congres. Het eigenlijke proces zou dan in de Senaat plaatsvinden.

Tweederdemeerderheid

Nog voor het Huis heeft gestemd, slijpen meerderheid en oppositie in de Senaat intussen reeds de messen voor dat impeachmentproces. In tegenstelling tot in het Huis hebben de Republikeinen de meerderheid in de Hoge Vergadering. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het proces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

“Slordig”

Republikeins fractieleider Mitch McConnell wees vandaag alvast een verzoek van zijn Democratische evenknie Chuck Schumer van de hand om vier getuigen te horen die weigerden mee te doen aan het onderzoek in het Huis, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

Het kwartet is goed op de hoogte van hoe Trump met Oekraïne is omgegaan. Het gaat onder meer over de vroegere Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton en de stafchef in het Witte Huis Mick Mulvaney. “Wij (de Republikeinen) creëren geen ‘impeachments”, zei McConnell volgens nieuwszender CNN. “We beoordelen ze.” (Technisch-juridisch gezien is in de VS “impeachement” een inbeschuldigingstelling van een ambtenaar zoals in het strafrecht).

Het is niet de taak van de Senaat om in de bres te springen en wanhopig te zoeken naar manieren om ‘schuldig te verkrijgen’. Dat zou nauwelijks onpartijdige justitie zijn Republikeins fractieleider Mitch McConnell

“Het Huis koos deze weg. Het is hun taak te onderzoeken”, aldus de meerderheidsfractieleider die de Democraten verweet “slordig” te zijn tewerkgegaan. “Als ze (de Democraten in het Huis) falen, dan falen ze. Het is niet de taak van de Senaat om in de bres te springen en wanhopig te zoeken naar manieren om ‘schuldig te verkrijgen’. Dat zou nauwelijks onpartijdige justitie zijn”.

“U probeert iets toe te dekken”

Schumer repliceerde repliceerde meteen: “Senatoren die tegen dit plan (het horen van de vier) zijn, moeten uitleggen waarom minder bewijzen beter zijn dan meer bewijzen”, aldus de minderheidsfractieleider. “U (de Republikeinen) probeert iets toe te dekken”. “Waarvan heeft president Trump schrik? De waarheid? Maar de Amerikanen willen de waarheid, daarom hebben wij om getuigen en documenten gevraagd, om de hele waarheid en niets anders naar boven te halen.”

Bron van zorgen

CNN meldt op gezag van “bronnen” ook nog dat een handvol Republikeinse Senatoren een bron van zorgen zijn geworden voor het Witte Huis en de leiders van de Grand Old Party (GOP). Oorzaak is de poging van minderheidsfractieleider Schumer om sommigen te laten getuigen tijdens het proces.

Mogelijk gaan de “dissidenten” in tegen de wil van de GOP om een kort proces zonder getuigen te voeren. Onder hen zijn er enkele zwaargewichten zoals Susan Collins (Maine), Lamar Alexander (Tennessee) en uitgesproken Trump-criticus Mitt Romney (Utah).

Ze zijn met te weinig om een bedreiging te vormen voor het presidentschap van Trump. Indien alle Democraten Trump schuldig bevinden, dan moeten er nog twintig Republikeinen meedoen met hen om de miljardair uit het Witte Huis te verdrijven. Maar mogelijk kunnen ze de Democraten wel aan de meerderheid van 51 stemmen helpen raken bij procedureslagen zoals het oproepen van getuigen, en opvragen van documenten. De GOP heeft immers concreet 53 en de Democraten 47 zetels in de Hoge Vergadering. Nog volgens CNN is McConnell er zelfs voor beducht dat het bij de afloop op 51 stemmen zal neerkomen.

Brief Trump

In een door het Witte Huis vrijgegeven brief aan voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden haalt Trump vandaag zwaar uit naar haar, de Democratische partij en de afzettingsprocedure.

Trump zegt in zijn inleiding van de zes pagina’s tellende brief zijn “meest krachtige protest” te willen uiten tegen de “partijdige kruistocht voor impeachment” van de Democraten in het Huis. Hij gewaagt van een “nooit gezien en ongrondwettelijk machtsmisbruik” vanwege de Democratische parlementsleden.

De artikelen voor zijn impeachment kunnen volgens hem constitutioneel niet door de beugel. Zij omvatten “geen misdaden, geen wangedrag, geen misdrijven welke dan ook. U hebt het lelijke woord, impeachment, goedkoper gemaakt.”

Trump zegt dat Pelosi zelf tegen haar ambtseed en de grondwet heeft gezondigd, en “de Amerikaanse Democratie openlijk de oorlog heeft verklaard”.

Vandaag verscheen op Medium ook een open brief van 750 Amerikaanse historici, die oproepen tot de afzetting van de president, omwille van ernstige schendingen van de grondwet.

Voor president Trump zijn alleen de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 lijdend voorwerp van een impeachmentprocedure geweest. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden. Johnson en Clinton verkregen de vrijspraak in de Senaat.