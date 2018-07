Huis van activiste Rosa Parks wordt verkocht in VS kg

12 juli 2018

07u19

Bron: Belga 1 Het huis van de burgerrechtenactiviste Rosa Parks (1913-2005) uit de Verenigde Staten zal in de VS verkocht worden. Het houten huis met puntdak en twee verdiepingen kan tot 3 miljoen dollar - of 2,6 miljoen euro - opbrengen, zegt het New Yorkse veilighuis Guernsey's.

Rosa Parks is een icoon van de zwarte burgerrechtenbeweging in de VS. Parks werd bekend toen ze in 1955 weigerde haar plaats in een bus af te staan aan een blanke passagier. Begin de jaren 60 verhuisde ze naar Detroit, waar ze naar verluidt in het huis zou gewoond hebben dat nu geveild wordt.

Drie jaar geleden werd het huis nog nipt gered van de afbraak. Een nicht van Rosa Parks kocht het toen op, in de hoop dat het huis gerestaureerd zou kunnen worden. Ze overhandigde het gebouw uiteindelijk aan kunstenaar Ryan Mendoza, die het stuk per stuk naar Europa overvloog en opnieuw opbouwde in Berlijn. Daar lokte de woning honderden bezoekers.

Begin dit jaar werd het huis terug over de Atlantische Oceaan verscheept. Een tijdlang was het te zien in de gerenommeerde Brown University in Providence, in de staat Rhode Island.