Hugh Hefners donkere kant: van moord op Playmate Dorothy Stratten tot verkrachtingszaak Bill Cosby

Bron: Washington Post, Guardian 0 ap Driemaal Dorothy Stratten, poserend vier maanden voor haar dood. Over de doden niets dan goeds. Maar er heerst ook ergernis over de loftrompet die de laatste dagen "overdreven" is bovengehaald voor de woensdag overleden Playboybaas Hugh Hefner (91). Alsof hij vrouwen emancipeerde, terwijl hij een "emotionele manipulator" was, klinkt het onder meer. Hefner had ook een donkere kant. Zo raakte hij verwikkeld in de verkrachtingszaak van Bill Cosby en de moord op Playmate Dorothy Stratten.

Dankbare herinneringen over Hefner kwamen na zijn dood al snel bovendrijven op sociale media vanwege een rist celebs, vaak Playmates die kind aan huis waren in de Playboy Mansion en met wie de excentriekeling ook seksuele relaties had. Hij werd voorgesteld als een soort van "ondeugende nonkel-mentor", schrijft The Guardian.

Maar lang niet iedereen was fan van de oprichter van het blootblad. Met feministes lag Hefner altijd al overhoop. Hij noemde ze zijn "natuurlijke vijand". Een van hen was Gloria Steinem, die in 1963 als freelance journaliste undercover ging als Playboy Bunny in een van Hefners clubs. Ze had het in haar reeks over de omstandigheden waarin de dames moesten werken en noemde ze "loonslaven voor gemene en beledigende klanten". Steinem zei dat Hefner "de geschiedenis wou ingaan als een verfijnd en glamoureus persoon" maar voegde eraan toe: "Hugh Hefner is de laatste persoon als wie ik de geschiedenis zou willen ingaan".

Begin jaren 80 vond de zwartste episode in Hefners leven plaats: de moord op Playmate Dorothy Stratten en het boek dat haar geliefde, regisseur Peter Bogdanovich, daarover schreef. Bogdanovich beschuldigde Hefner ervan zich te hebben vergrepen aan de Canadese actrice in zijn beruchte jacuzzigrot. Stratten was op de Playboy Mansion terechtgekomen, nadat haar partner Paul Snider naaktfoto's van haar had opgestuurd naar het mannenblad. Met succes. Ze werd in 1980 Playmate van het jaar. Stratten was naar verluidt met de negen jaar oudere Snider getrouwd om zich te beschermen tegen Hefner. Hefner noemde Snider een "pooier".





Beroerte

Stratten kreeg enkele rollen als actrice, onder meer in een film van Bogdanovich, met wie ze een affaire begon. Haar echtgenoot, van wie ze even later scheidde, was ziekelijk jaloers. Op 14 augustus 1980 verkrachtte Snider haar en schoot haar dood, alvorens zichzelf van het leven te beroven. Dorothy Stratten, née Dorothy Hoogstraten, was 20.



In zijn boek schoof Bogdanovich een deel van de verantwoordelijkheid voor haar dood in de schoenen van Hugh Hefner en diens levensstijl op zijn sekslandgoed. Hefner reageerde fel: "Een zieke gast zag zijn toegangsticket tot de macht wegglippen, en dát deed hem haar vermoorden". Hefner zei ook dat Bogdanovich hem zodanig veel stress bezorgde dat hij een beroerte kreeg. En hij verweet de regisseur Louise Stratten, die twaalf was toen haar zus Dorothy vermoord werd, te hebben verleid als een "ziekelijke vervanging" voor de Playmate. Toen Louise 20 was in 1989, trouwde Bogdanovich met haar. Twaalf jaar later scheidde het koppel.

Chloe Goins.

Groepsseks

Ook in de verkrachtingszaak van de verguisde steracteur Bill Cosby werd Hugh Hefner genoemd. Zijn Playboy Mansion zou, volgens model Chloe Goins, een van de locaties geweest zijn waar Cosby meermaals toesloeg. Hij zou er jonge vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben, mét medeweten van Hefner, zo beweerde Goins in haar klacht uit 2014. Zelf was het haar naar eigen zeggen overkomen in 2008. Cosby ontkent tot vandaag alles. Hij werd uiteindelijk aangeklaagd voor één feit. Zijn proces eindigde deze zomer met een 'hung jury'. Volgend jaar volgt waarschijnlijk een nieuw proces. Hefner zei dat hij zulke misdaden nooit zou toelaten, met wie dan ook. Hij vond het "werkelijk bedroevend" dat zijn "goede vriend" Bill Cosby van die feiten verdacht werd.



En dan is er nog het boek van Hefners ex-liefje Holly Madison. De Playmate werd een tv-ster dankzij de realityshow The Girls Next Door, over het leven in de Playboy Mansion. In het boek portretteert Madison Hefner als iemand die de dames "emotioneel mishandelde en controleerde" en "emotionele drama's aanrichtte" bij hen. De jonge vrouwen hadden een avondklok van 21 uur en een strikte dresscode. Volgens Madison werd van al Hefners vriendinnetjes verwacht dat ze deelnamen aan groepsseks met hem en seks moesten hebben terwijl hij toekeek.

Holly Madison.

