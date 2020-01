Huawei zal Britten helpen bij 5G-netwerk YV

27 januari 2020

17u44

Bron: Belga 0 De Chinese techgigant Huawei lijkt een rol te krijgen bij de ontwikkeling van het Britse 5G-netwerk. De Verenigde Staten was daar sterk tegen omdat Huawei door het land verdacht wordt van spionage. Daarom is voor premier Boris Jonhson gebruikers voordelen bieden zonder dat veiligheid in gedrang komt dé manier om vooruitgang te boeken.

Met die opmerking van de eerste minister lijkt de deur verder geopend voor Huawei om bepaalde “niet-kernonderdelen” voor het Britse netwerk leveren. Johnson riep critici van Huawei eerder al op om met alternatieven te komen voor de technologie van de Chinezen. De uiteindelijke beslissing over de aanleg van 5G volgt dinsdag.

Spionage

Huawei wordt door de Verenigde Staten onder meer beschuldigd van spionagepraktijken. Het land vindt het "waanzin" dat de Britten de technologie van Huawei zouden gebruiken. Onder meer de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan hebben het bedrijf verboden een 5G-netwerk op te bouwen.

Ze vrezen dat de infrastructuur de deur opent voor spionage door de Chinese staat en het leger. De Europese landen zijn de risico’s nog aan het onderzoeken, maar worden door de VS onder druk gezet om de Amerikaanse strategie te volgen. Zo verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in het verleden al dat Washington geen informatie zal kunnen delen met landen die de technologie van Huawei gebruiken.

De kwestie-Huawei is een lastige voor Johnson. Als hij de kant kiest van de VS en Huawei verbiedt, dan zou dat de technologische vooruitgang van het Verenigd Koninkrijk kunnen remmen. Hij beloofde zijn kiezers eerder een snelle uitrol van 5G. Een keuze voor Huawei zorgt er mogelijk voor dat de banden met de VS vertroebelen. Dan gaat het onder meer om de samenwerking op het gebied van inlichtingendiensten. Verder zal het de handelsgesprekken met de trouwe bondgenoot geen goed doen.

Waarom 5G?

De nieuwe 5G-technologie is tien maal sneller dan de huidige 4G. En dit is van groot belang voor bijvoorbeeld zelfrijdende wagens. Eerder protesteerden groepen al tegen 5G omwille van gezondheidsrisico’s, maar die risico’s werden nooit wetenschappelijk bewezen.