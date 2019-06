Huawei verbieden in Europa zou operatoren 55 miljard euro kosten FVI

Bron: Belga 0 Het gebruik van netwerkuitrusting van Chinese bedrijven zoals Huawei verbieden, zou de Europese operatoren tot 55 miljard euro kunnen kosten. Dat blijkt uit een interne nota van hun belangenorganisatie GSMA, die het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

Volgens de GSMA zouden de operatoren bovendien tot 18 maanden verliezen in de uitrol van 5G, de nieuwe generatie snel mobiel internet, als ze geen uitrusting van Huawei of diens concurrent ZTE mogen gebruiken. In dat geval zouden ze immers uitrusting die al geïnstalleerd werd op de 3G en 4G netwerken moeten vervangen, om de compatibiliteit met het nieuwe 5G te verzekeren.

Voorts vreest de GSMA ook capaciteitsproblemen voor de niet-Chinese concurrenten van ZTE en Huawei, met name het Zweedse Ericsson, Finse Nokia en Zuid-Koreaanse Samsung, om de nodige extra uitrusting te leveren.

Huawei had eind vorig jaar met netwerkuitrusting een marktaandeel van 28 procent in Europa, voor Nokia en Ericsson, die beide rond de 25 procent zitten. ZTE is goed voor 10 procent van de markt.

Huawei zit in zwaar weer sinds de de Amerikaanse president Trump het bedrijf op een zwarte lijst geplaatst heeft en het verdenkt van spionage voor de Chinese overheid.