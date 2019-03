Huawei-topvrouw sleept Canadese overheid voor de rechter lva

04 maart 2019

01u26

Bron: AD, ANP 0 De Chinese topvrouw van telecomreus Huawei, Meng Wanzhou, is een gerechtelijke procedure gestart tegen de Canadese overheid. Ze beschuldigt die ervan haar grondwettelijke rechten geschonden te hebben toen ze begin december gearresteerd werd in Vancouver. Dat zeggen haar advocaten gisteren.

Meng spreekt van “ernstige schendingen van haar grondwettelijke rechten” bij haar arrestatie en verhoor, nadat ze was geland op de luchthaven van Vancouver op 1 december vorig jaar. De arrestatie, op verzoek van de Verenigde Staten die haar uitlevering eisen, lokte een diplomatieke crisis uit tussen Ottawa en Peking.

De advocaten beklagen zich vooral over de drie uur durende ondervraging van Meng door de douane. Officieel ging het om een routinecontrole, voor ze officieel gearresteerd zou worden. Maar haar advocaten zeggen dat haar telefoons en computers, net als haar bagage, gedurende die drie uur doorzocht zouden zijn. Dat is een schending van haar rechten, zeggen ze.

Daarnaast zou het arrestatiebevel pas uren nadat Meng werd vastgezet, zijn getoond aan haar advocaten. De advocaten van de Huawei-topvrouw zeggen dat de Canadese politie expres het arrestatiebevel uitstelde. Zo wilden ze al bewijs vergaren voordat de advocaten van Meng zich ermee konden bemoeien. Canada heeft niet gereageerd op de aanklacht.

Uitlevering aan VS

De zaak werd vrijdag aangespannen. Het Canadese gerecht lanceerde vrijdag ook de uitleveringsprocedure naar de VS van Meng Wanzhou. Woensdag wordt tijdens een zitting bekend wanneer de zaak over een mogelijke uitlevering dient. Het kan echter nog jaren duren voordat ze daadwerkelijk wordt uitgeleverd, omdat er tijdens de procedure in veel stadia hoger beroep kan worden aangetekend.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt Huawei en haar financiële directrice ervan de Amerikaanse sancties tegen Iran omzeild te hebben. Ook zou Huawei, via twee vestigingen, industriële geheimen ontfutseld hebben aan de Amerikaanse telecomgroep T-Mobile.