Huawei schrapt veel banen in VS

FVI

14 juli 2019

12u46

Bron: Belga

0

Het Chinese technologie- en telecomconcern Huawei is van plan veel banen te schrappen bij zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden met kennis van de zaak. Huawei kampt met de gevolgen van de ban op het bedrijf door de Amerikaanse overheid.