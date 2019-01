Huawei ontslaat manager die opgepakt werd op verdenking van spionage kg

12 januari 2019

16u31

Bron: Belga 0 Het Chinese technologieconcern Huawei heeft de manager ontslagen die in Polen was opgepakt op verdenking van spionage. Dat meldt het bedrijf vanmiddag.

Wang Weijing werd gisteren in Polen gearresteerd op verdenking van spionage. Hij wordt ervan verdacht met Chinese geheime diensten te hebben samengewerkt. De Chinese man was salesmanager van Huawei in Polen.



De tweede vermoedelijke spion werkt voor telecombedrijf Orange, en was daarvoor was vroeger een hooggeplaatste medewerker van ABW, de Poolse veiligheidsdiensten, op het vlak van cyberveiligheid. De plaatselijke vestigingen van zoals Huawei als Orange zouden door speurders doorzocht zijn.

Huawei heeft de man naar eigen zeggen onmiddellijk ontslagen. "Dit incident heeft nefaste effecten voor de mondiale reputatie van Huawei", luidt het in het persbericht van het technologieconcern.