Hoverboard ontploft onder bed van kinderen en zet stacaravan Belgisch gezin in brand HR

30 augustus 2019

22u11

Bron: Ouest-France 0 Buitenland Twee meisjes van 7 en 10 jaar hebben de schrik van hun leven meegemaakt toen de batterij van het hoverboard dat onder hun bed lag, ontplofte. Seconden later stond de stacaravan van het Belgisch gezin op een camping in Frankrijk in brand.

Het drama gebeurde woensdagnacht op een camping in Sables-d’Olonne, een badplaats aan de Atlantische oceaan in het westen van Frankrijk. Rond 1 uur was er een kleine explosie, waarna er brand ontstond in de stacaravan. Volgens de brandweer was het de lithium-batterij die het vakantieverblijf in brand zette.

Ook de politie kwam ter plaatse. Zij loven de moed van de jonge meisjes. “Ze verlieten meteen de kamer en verwittigden hun vader, die met een brandblusser het vuur doofde.” Hij kreeg hulp van een bewaker en een andere vakantieganger.

“Dankzij de snelle reactie van alle betrokkenen, vielen er geen gewonden”, meldt de politie. De kamer waar de batterij ontplofte is wel beschadigd. Het gezin, met vijf kinderen tussen 8 maanden en 17 jaar oud, kreeg een nieuwe plaats op de camping.