Houthi-rebellen in Jemen bereid tot wapenstilstand

kv

19 november 2018

02u20

Bron: Belga

0

De Houthi-rebellen in Jemen staken naar eigen zeggen hun raket- en droneaanvallen in de verwoestende burgerloorlog en willen een wapenstilstand. Als de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië bereid is tot een wapenstilstand, dan zijn de opstandelingen dat ook, zegt Mohammed al-Houthi, de aanvoerder van het revolutionaire comité van de rebellen, vannacht via Twitter.