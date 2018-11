Houthi-rebellen in Jemen bereid tot wapenstilstand: vechtende partijen zullen deelnemen aan vredesgesprekken kv IVI

19 november 2018

02u20

Bron: Belga, Al Jazeera 0 De Houthi-rebellen in Jemen staken naar eigen zeggen hun raket- en droneaanvallen in de verwoestende burgerloorlog en willen een wapenstilstand. “Als de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië bereid is tot een wapenstilstand, dan zijn de opstandelingen dat ook”, zegt Mohammed al-Houthi, de aanvoerder van het revolutionaire comité van de rebellen, via Twitter.

De opschorting van de aanvallen zijn een teken van goede wil, klinkt het. Ze kunnen volgens Al-Houthi geen voorwendsel zijn om geen vredesgesprekken te voeren en de "belegering" van Jemen voort te zetten.



Zowel de Jemenitische regering als de Houthi’s hebben aan de VN laten weten dat ze zullen deelnemen aan vredesgesprekken in Zweden. Wanneer die gesprekken precies zullen gebeuren, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zal dat in december zijn.



In september zouden er ook al vredesgesprekken plaatsvinden in Genève. Die top heeft echter tot niets geleid. De Houthi’s weigerden toen aanwezig te zijn omdat de VN niet wou voldoen aan enkele eisen die de groep had gesteld - ze hadden onder andere de repatriëringen van gewonde Houthi’s naar Oman gevraagd.

Bloederige oorlog

In Jemen woedt al sinds 2015 een bloederige oorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saudi-Arabië, voert steunt de regering van president Hadi en voert aanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen. De coalitie wil president Hadi terug in heel het land aan de macht zien. Hadi wordt ook door de meeste andere landen erkend als de rechtmatige leider van Jemen.



De Houthi’s - een sjiitische rebellenbeweging die in 2014 de hoofdstad Sanaa in handen heeft genomen in de hoop Hadi te kunnen afzetten - houden liever zelf de macht. Zij hebben het nu vooral in het noorden van het land voor het zeggen. De coalitie heeft sinds het begin van de oorlog naar schatting al 18.000 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen om de Houthi’s weg te krijgen.

Hoe is het conflict in Jemen begonnen? Wij leggen het uit in deze video.

Ergste humanitaire crisis

Zeker 22 miljoen Jemenieten hebben dringend hulp nodig. Volgens de VN dreigen 12 tot 13 miljoen mensen te verhongeren in Jemen - een land met ongeveer 28 miljoen inwoners - als de bombardementen niet snel stoppen. Naar schatting 1,8 miljoen kinderen lijden honger.



Volgens officiële cijfers zijn zeker 10.000 mensen al om het leven gekomen in de Jemenitische oorlog. Dat cijfer is echter al lang niet meer aangepast, dus de dodentol ligt ondertussen vermoedelijk veel hoger. Volgens het Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), een onafhankelijke watchdog die data bijhoudt over verschillende conflicten, gaat het eerder om 56.000 dodelijke slachtoffers. Elke tien minuten sterft een kind in het land, volgens de VN.



Verschillende cholera-epidemieën bovenop een aanhoudende hongersnood maken dat de VN de situatie in het land eerder al heeft beschreven als “de ergste humanitaire crisis” in de wereld.