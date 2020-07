Houten standbeeld Melania Trump in Slovenië in brand gestoken jv

09 juli 2020

07u49

Bron: ANP/RTR 0 Een houten standbeeld van de Amerikaanse first lady Melania Trump is in haar geboorteplaats Sevnica in Slovenië in brand gestoken en onherstelbaar beschadigd geraakt. Dat heeft Brad Downey, de initiatiefnemer van het beeld, bekendgemaakt.

Downey heeft het zwartgeblakerde beeld verwijderd nadat hij door de plaatselijke politie werd ingelicht over het vandalisme. “Ik wil graag weten waarom het in brand is gestoken. Ik had gehoopt dat het standbeeld een dialoog over de politieke situatie in de Verenigde Staten zou bevorderen. Ik wilde de status van Melania Trump, als immigrant die getrouwd is met een president die gezworen heeft om de immigratie te verminderen benadrukken”, zei Downey.

Melania Trump werd geportretteerd met de lichtblauwe jas die ze droeg droeg bij de beëdiging in 2017 van haar echtgenoot, de Amerikaanse president Donald Trump. Het figuur werd door de lokale volkskunstenaar Ales Zupevc met een kettingzaag gekerfd uit de stam van een levende lindeboom.



