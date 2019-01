Houellebecq lijkt protest van gele hesjes voorspeld te hebben mvdb

04 januari 2019

10u04

Bron: 7s7 - Het Parool 0 De nieuwe roman van Michel Houellebecq gaat andermaal niet onopgemerkt voorbij. In het donkere Sérotonine dat sinds vandaag in de Franse boekhandels ligt en in maart ook in het Nederlands verschijnt, lijkt het enfant terrible van de Franse literatuur het protest van de gele hesjes als het ware voorspeld te hebben.

Uitgeverij Flammarion zet meteen de grote middelen in. De eerste druk verschijnt in 320.000 exemplaren, ter vergelijking: de gemiddelde oplage van een Franse roman telt 5.000 exemplaren.

Houellebecq (62) schreef zijn zevende roman op het Franse platteland in de maanden voor de eerste protestacties van de gele hesjes, een beweging die geen enkele politicus had zien aankomen. Hij dompelt de lezers onder in het rurale Frankijk waar landbouwers haast de wanhoop nabij zijn. Het leidt onder meer tot een snelwegblokkade, iets wat Franse landbouwers - nog voor de gele hesjes - al jaren eerder deden. Het protest eindigt in een bloedige botsing met de politie, wat het boek bijzonder actueel maakt. De Europese Unie, door Houellebecq afgeschilderd als de ‘grande pute’ (de grote hoer) krijgt een dikke veeg uit de pan. De schrijver was onlangs nog lovend over de protectionistische koers van Donald Trump.



Zelf spreekt hij niet van een politieke, maar van een liefdesroman. Serotonine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. In het boek wordt het hormoon versterkt door een antidepressivum dat het hoofdpersonage, een ingenieur van eind de veertig, dagelijks inneemt. Dit ten koste van zijn libido.

Soumission (‘Onderwerping’), Houellebecqs vorige roman, verscheen ironisch genoeg op 7 januari 2015, de dag van de terreuraanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo waarbij twaalf mensen het leven lieten. In Soumission schetste Houellebecq een Frankrijk in 2022 waarin een islamitische president aan de macht is en de sharia is ingevoerd. Nog voor de publicatie zorgde dit voor hevige polemiek waarin zelfs toenmalig president François Hollande zich in mengde. Soumission werd naast Frankrijk een bestseller in Duitsland, Spanje en Italië. In Frankrijk gingen er in totaal 345.000 exemplaren over de toonbank, waarvan 120.000 in de eerste dagen na de publicatie. De Nederlandse vertaling van Sérotonine verschijnt op 21 maart bij De Arbeiderspers.