Houdt Britse geheime inlichtingendienst informatie achter over dodelijke vliegtuigcrash van VN-baas in 1961?

12 oktober 2019

Bron: The Guardian 0 MI6, de Britse buitenlandse inlichtingendienst, wordt onder druk gezet om informatie te delen over de vliegtuigcrash waarbij Dag Hammarskjöld omkwam op 18 september 1961. Hammarskjöld was destijds secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en was onderweg naar Zambia voor vredesgesprekken.

Op 17 september 1961 steeg de Zweedse secretaris-generaal met een Douglas DC-6 op in Leopoldstad (Congo). Hij zou naar Zambia vliegen om er te onderhandelen over een staakt-het-vuren met onafhankelijkheidsleider, Moïse Tshombe. Maar Hammarskjöld kwam nooit aan op zijn bestemming. Kort na middernacht stortte het vliegtuig van de secretaris-generaal neer, op enkele kilometers van de eindbestemming. Geen van de 16 inzittenden overleefden de klap.

Moordaanslag?

Onmiddellijk gingen de geruchten de ronde dat het om een moordaanslag ging. En bijna zestig jaar later wordt er nog steeds gespeculeerd over de mysterieuze crash. Zo suggereert Mohamed Chande Othman, een voormalige opperrechter in Tanzania, in een recent onderzoeksrapport dat “Groot-Brittannië en de VS belangrijke informatie in handen hebben die niet openbaar werd gemaakt”. De Britse inlichtingendienst vroeg destijds immers informatie op over de crash in vrijwel alle Afrikaanse landen, maar er volgde nooit een publiek verdict.

In 2015 werd het onderzoek nogmaals heropgestart: Othman leidde dat ‘nieuwe’ onderzoek. Hij stelt dat het zo’n 15 maanden duurde voordat Groot-Brittannië reageerde op zijn verzoek om informatie. “Ik heb nooit antwoord gekregen op de gedetailleerde vragen die ik stelde”, aldus Othman.

Belgische dader

Ondanks het gebrek aan informatie gelooft Othman zeker te weten wie de crash veroorzaakte: de Belgische piloot Jan van Risseghem. Hij zou het vliegtuig van Hammarskjöld hebben neergehaald in opdracht van de rebellengroep rond Tshombe.

Radiosignalen

Het rapport van Othman vermeldt ook radiosignalen die werden opgepikt door een Amerikaanse NSA-agent, Paul Henry Abram, op de nacht van de crash. Hij zei dat hij verklaringen van een persoon had gehoord of gelezen die erop wijzen dat die de DC-6 had geraakt en dat het vliegtuig neerstortte. Volgens Abram was het een Belgische piloot met de bijnaam “Lone Ranger” die de Fouga bestuurde, die de verklaringen had gemaakt en die wachtte op het vliegtuig van Hammarskjöld.

De getuigenis van een andere Amerikaan, marineofficier Charles Southall, wijst in dezelfde richting. Het is niet met zekerheid te zeggen waar Van Risseghem was op de bewuste avond. Wat wel zeker is, is dat hij op 20 september met een Dornier 28 - een type vliegtuig van de Avikat - naar een onbekende bestemming is gevlogen voordat hij op 21 september uit Brazzaville naar Katanga vloog.