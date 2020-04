Hotels starten rustig weer op in Nederland, meer openbaar vervoer in Amsterdam KVE

23 april 2020

18u32

Bron: Belga 0 Hotels in Nederland starten rustig aan weer op na de eerste klap van het coronavirus. De Heerlickheijd van Ermelo, een hotel op de Veluwe, is woensdag zelfs weer begonnen met het openen van de horecagelegenheden. Bij Van der Valk blijft het voorlopig nog beperkt tot roomservice.

"Na een aantal weken stilte en vele annuleringen, zijn er nu weer gasten die reserveren", zegt eigenares Janette Sybrandy van De Heerlickheijd. In het restaurant wordt gebruikgemaakt van handschoenen en extra tafels. Er wordt bediend met een trolley, waardoor de bediening op 1,5 meter afstand van de gasten blijft. Ook het ontbijtbuffet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Bij hotelketen Van der Valk is het alleen mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een kamer te reserveren. Sommige vestigingen zijn gesloten of nog in gebruik als zorghotel. Het aantal boekingen neemt wel weer licht toe.



De vestigingen van Eden Hotels gaan, met uitzondering van de vestiging in Amsterdam, op donderdag en vrijdag weer open. Directeur Leon Dijkstra: "Omdat onze restaurants en bars nog niet open mogen, gaan we samenwerken met lokale restaurants die maaltijden kunnen bezorgen. Zo steunen we meteen de lokale ondernemers.”



Het Amsterdamse openbare stadsvervoer gaat weer meer rijden nu kinderen en jongeren meer bewegingsvrijheid krijgen in de maatregelen rondom het coronavirus, meldt vervoersbedrijf GVB.

De Nederlandse regering maakte dinsdag bekend dat er weer mag worden gesport en dat de basisscholen na de meivakantie op 11 mei weer opengaan. Vanwege die beslissing begint het GVB op 29 april met opschalen van de dienstregeling. "Er wordt voor genoeg ruimte gezorgd in de trams, bussen en metro's en op de ponten om met gepaste afstand tot elkaar te kunnen reizen", meldt het GVB op zijn website.

De Nederlandse Spoorwegen gaan ook vanaf 29 april weer meer treinen laten rijden voor het toenemende aantal reizigers.

Lees ook: Ook Nederlandse festivals afgelast: “De teleurstelling is onverstelbaar groot maar we staan achter dit besluit”