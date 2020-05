Hotels heropenen in Spanje mét deze nieuwe coronamaatregelen Karen Van Eyken

15 mei 2020

14u19

Bron: The Guardian 70 In grote delen van Spanje worden de lockdownmaatregelen versoepeld. Dit betekent dat hoteliers de deuren van hun accommodaties weer mogen openzwaaien - al gebeurt dit onder strikte voorwaarden.



Madrid, Malaga, Granada, Barcelona en delen van de regio Valencia vallen niet onder de versoepelingen en moeten nog wat geduld hebben tot de epidemie beter onder controle is. Maar elders is er eindelijk wel al wat perspectief voor de toeristische sector.

Tot de grenzen weer opengaan, airlines opnieuw vluchten beginnen uitvoeren en de veertien dagen quarantaine voor reizigers vervalt, zullen er echter nog geen buitenlandse toeristen toestromen.

Half maart riep de Spaanse regering immers de noodtoestand uit en sloot de grenzen. De autoriteiten overwegen om de grenzen tot juli dicht te houden, maar daarna zijn er misschien ook wel weer mogelijkheden voor buitenlandse toeristen uit de Schengenlanden.

“Radicale verandering”

Ondertussen zijn er wel al richtlijnen opgesteld om de gezondheid en veiligheid van elke gast te waarborgen. Voor hotels betekent dit dat ze meerdere keren per dag een grondige reiniging en desinfectie moeten doen van hun etablissement en dat het personeel beschermingsmateriaal draagt. Buffetten zijn verboden.



“We zullen alle hotelservices aanpassen om minimaal contact te garanderen”, zegt Manuel Vegas van de Spaanse vereniging van hoteldirecteuren (AEDH). “Het is een radicale verandering.”

Creditcardbetalingen worden gepromoot in hotels en bars, en contactloze technologie zal overal veel sneller ingang vinden dan verwacht.

Schermen en tijdslots

Veel hotels installeren schermen tussen tafels in hun restaurants en introduceren gespreide tijdslots om te gaan eten. Koffiezetapparaten, extra beddengoed en decoratie zullen uit de kamers worden verwijderd. Het veiligheidsprotocol beveelt eveneens aan om tapijten en minibars te verwijderen. In de plaats komen persoonlijke attenties.

Maar of de klant zich nog een koning zal voelen, is nog maar de vraag. Misschien zullen gasten zich eerder ongemakkelijk voelen in een omgeving vol schermen, maskers en met veel minder interactie.

Kleine hotels aantrekkelijker

Kleinere hotels lijken het op het eerste gezicht beter te doen dan grote resorts, vooral dan de accommodaties die op een rustige locatie gelegen zijn in een natuurlijke omgeving. Wel 87 procent van de Spanjaarden zegt van plan te zijn om na de lockdown op vakantie te gaan. “Kleinere hotels kunnen meer persoonlijke aandacht geven”, zei Vegas. “Degenen die het meest zullen lijden onder het gebrek aan internationale toeristen zijn de grootste hotels op de topbestemmingen, want zij zijn veelal afhankelijk van touroperators.”

De Spaanse autoriteiten maken zich alleszins op om het strandseizoen in goede banen te leiden. Zo wordt eraan gedacht om het strand in verschillende zones op te delen met telkens een zone per leeftijdscategorie. Kustgemeenten denken eraan om ligplaatsen af te bakenen met touwen, waarbij steeds de social distancing van anderhalve meter wordt gerespecteerd.

En dan is het nu enkel nog wachten op de toeristen.

Bekijk ook hoe Spanje de stranden wil indelen:



