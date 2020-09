Hotels en attracties in Noord- en Zuid-Holland krijgen annuleringen van Belgen en Duitsers nadat regio’s rood werden ingekleurd KVE

17 september 2020

11u29

Bron: ANP 6 Hotels in de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland krijgen donderdagochtend al meerdere annuleringen binnen van Duitse en Belgische gasten. Woensdagavond verklaarden zowel België als Duitsland de twee provincies tot risicogebied . Wie na een verblijf vanuit de regio naar het zuiden of het oosten reist, moet een coronatest ondergaan en in quarantaine.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het Sir Adam Hotel in Amsterdam heeft donderdagochtend al meerdere annuleringen van Duitsers en Belgen binnen. "Terwijl zij nu juist de grootste groep gasten vormen." Het NH Hotel bij Schiphol krijgt veel vragen van mensen die hun bezoek willen uitstellen naar een later moment.

“Het is vreselijk”

Ook bij een locatie van de keten in Den Haag kregen ze die vraag sinds woensdag al enkele keren. "We boeken de overnachtingen nu om naar oktober." Het kleinere budgethotel Aquarius Hotel in Scheveningen krijgt ook annuleringen voor later in het jaar. "En het gaan er denk ik nog veel meer worden. Het is vreselijk."

Toeristische attracties

Ook toeristische attracties in Noord- en Zuid-Holland krijgen annuleringen van Duitse en Belgische bezoekers. Zo hebben bij attractiepark Duinrell in Wassenaar nagenoeg alle Duitsers en Belgen die voor komende maand een overnachting en bezoek aan het park hadden gereserveerd hun boeking uitgesteld naar volgend jaar. En dat terwijl de ooster- en zuiderburen momenteel juist de grootste groep buitenlandse bezoekers vormen.

Ook de Zaanse Schans verwacht een daling van het aantal bezoekers, aangezien er naast Nederlanders momenteel vooral veel Duitsers naar Zaandam komen. “We moeten nu volop inzetten op het Nederlandse publiek”, zegt Maarten van der Meer, directeur van de Stichting de Zaanse Schans. Hoeveel minder bezoekers hij de komende tijd verwacht, kan hij lastig inschatten omdat er geen kaartverkoop is. “Maar het gaat wel om een substantieel deel van de bezoekers en dit heeft ook effect op de winkels die het juist moeten hebben van het Duitse publiek.” Van der Meer zegt rekening te houden met “een pittige tijd”.

Madame Tussauds in Amsterdam merkt het aangepaste reisadvies ook. Voor het wassenbeeldenmuseum zijn Duitsers en Belgen een belangrijke doelgroep. “We zien vandaag al annuleringen binnenkomen”, zegt een woordvoerster. Hoeveel dat er zijn, kan ze nog niet zeggen. “De dag is net begonnen, maar in elk geval meer dan anders.”

Het negatief reisadvies is desastreus voor het Rijksmuseum in Amsterdam. “Tot en met vorige week kwam 55 procent van het totale aantal internationale bezoekers uit België en 20 procent uit Duitsland. We zien sowieso een terugloop van het totale bezoek aan het Rijksmuseum sinds de berichtgeving over Amsterdam.”

Bij de Euromast in Rotterdam zeggen donderdag vooral Duitsers hun bezoek af, vertelt een medewerker. De laatste maanden vormden zij samen met Belgen en een enkele Fransman de grootste groep buitenlandse bezoekers. “We proberen nu dan ook met verschillende acties, zoals bijvoorbeeld yogalessen op het platform, meer Nederlanders naar de Euromast te trekken.”

Ook in Den Haag zijn veel besmettingen. Het Mauritshuis daar, waar onder meer het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt, kreeg alleen donderdag al circa twintig annuleringen van Duitsers en Belgen die al een kaartje hadden gekocht. Tot en met oktober hebben honderden kunstliefhebbers uit deze landen gereserveerd, dus is het aantal afzeggingen op dit moment nog maar een klein percentage, aldus een woordvoerder.

Lees ook: OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog naartoe: lijst met rode zones fors uitgebreid, Amsterdam en Rotterdam verboden gebied