Hotelpiraten 'Henk en Jolanda' geven zichzelf aan op politiebureau Chris Klomp

17 augustus 2018

11u45

Bron: AD.nl 8 De inmiddels bekende hotelpiraten 'Henk en Jolanda' hebben zichzelf gemeld op het politiebureau in de stad Assen. Het duo zou verantwoordelijk zijn voor de oplichting van diverse horecazaken in de provincies Drenthe en Groningen. Al jaren slapen, eten en drinken ze overal zonder ooit af te rekenen.

De zestigers meldden zich gistermiddag zelf op het bureau, naar eigen zeggen omdat ze werden gezocht wegens de oplichtingen. Het koppel kwam de afgelopen dagen volop in het nieuws nadat een hotel in Tubbergen (provincie Overijssel) een foto van hen op Facebook had geplaatst.



De foto veroorzaakte een stroom aan reacties van horeca-ondernemers die claimen ook het slachtoffer te zijn geworden van de tafelschuimers / slaappiraten. De twee verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex.