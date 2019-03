Hotelpersoneel redt drie Belgen van verdrinkingsdood in Gambia HA

01 maart 2019

19u56

Bron: The Point 1 Drie Belgen zijn aan de verdrinkingsdood ontsnapt in Gambia. Ze gingen maandag zwemmen in de Gambia-rivier, maar kwamen in moeilijkheden door de sterke stroming. Medewerkers van twee nabijgelegen hotels konden onze landgenoten uit het water redden.

De slachtoffers zijn twee vrouwen en een man die drie maanden stagen lopen bij de ngo Contano, die zich inzet voor een beter leven voor vrouwen, in Basse. De Belgen hadden zes dagen vrij gekregen en trokken naar de kust, waar de Gambia-rivier uitmondt. Maandag kende hun vakantie bijna een tragisch einde. Ze gingen zwemmen in de rivier, maar werden verrast door de sterke stroming. Twee redders van een nabijgelegen hotel en een medewerker van een ander logement spotten het drietal in moeilijkheden en haalden hen uit het water.

De Belgen werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze drie dagen ter observatie werden gehouden. Intussen hebben ze het hospitaal mogen verlaten en stellen ze het goed.