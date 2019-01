Hotelgasten laten kamermeisje fooi na en stappen uit het leven: “Kijk niet achter het gordijn” mvdb

19 januari 2019

08u53

Bron: New York Post 0 Een kamermeisje heeft donderdagavond een lugubere ontdekking gedaan in een New Yorkse hotelkamer. De hotelgasten lagen dood op bed en bleken uit het leven te zijn gestapt, meldt The New York Post.

“Kijk niet achter het gordijn. Wij zijn dood. Dit is voor jou”, luidde de boodschap op een papiertje dat op een laken aan de deurhal lag. Het laken was als gordijn bevestigd, maar was naar beneden gekomen. Daarnaast lagen enkele twintigdollarbiljetten, de achtergelaten fooi.



Het koppel lag dood op bed en had een grote plastic zak over hun gezicht getrokken. De hulpdiensten troffen in de zak plastic buisjes aan die verbonden waren met twee metalen verpakkingen waarin lachgas zat. In de kamer werd ook een boek aangetroffen over zelfdoding, evenals twee enveloppes met daarin hun laatste wilsbeschikking. De leeftijd en de identiteit van het koppel zijn niet vrijgegeven. De achttiende verdieping van het betrokken hotel, ‘Yotel’ in de buurt Hell’s Kitchen in stadsdeel Manhattan, werd niet afgesloten voor de afwikkeling van de overlijdens.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.