Hotelgast valt van balkon op zevende verdieping, man op gelijkvloers verpletterd mvdb

13 juli 2020

11u21

Bron: El Mundo 68 Marbella Een Brit heeft bij zijn val vanaf een hotelbalkon in het Zuid-Spaanse Marbella een man die op het gelijkvloers iets zat te drinken, verpletterd. Beide mannen waren op slag dood. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 01.45 uur aan het hotel Don Pepe Gran Meliá in de Andalusische kuststad.

De man (43) die de Brit (50) op zich kreeg, is een Spanjaard die iets zat te drinken aan een tafel op het hotelterras. Hij was in het bijzijn van zijn vrouw en enkele vrienden. De ongeveer tienkoppige groep zat nietsvermoedend te praten, toen het drama voltrok. De aanwezigen waren in shock.

“120 tot 130 kilogram”

De Britse man viel vanaf zijn balkon op de zevende verdieping en woog volgens de krant El Mundo - op gezag van de hulpdiensten - “120 tot 130 kilogram”. Speurders van de Policía Nacional proberen te achterhalen of de zwaarlijvige man is gevallen, of bewust van het balkon is gesprongen.

Ook wordt uitgezocht of de Brit als enige aanwezig was in zijn kamer. De these van zelfdoding is in de huidige staat van het onderzoek de meest aannemelijke, schrijft El Mundo nog. De Brit zou flink hebben gedronken. Bekenden van de man, waaronder een familielid die in hetzelfde hotel verbleef, zouden hebben verklaard dat hij antidepressiva slikte.

Het Spaanse slachtoffer is afkomstig uit Marbella. De vriendengroep zou elkaar kennen omdat hun kinderen bij dezelfde voetbalclub spelen.

Uiterst zeldzaam

Incidenten waarbij een slachtoffer van een dodelijke val op een voorbijganger terechtkomt, zijn gelukkig uiterst zeldzaam. In maart 2010 maakte een depressieve vrouw (67) een Brusselse gemeente Oudergem een einde aan haar leven door van de twaalfde verdieping naar beneden te springen. Ze kwam terecht op een 72-jarige toevallige voorbijganger, een man uit Doornik die ter plekke stierf.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.