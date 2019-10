Hoteleigenaar gaat tot 800 miljoen dollar betalen aan slachtoffers van schietpartij met 58 doden SVM

03 oktober 2019

21u57

MGM Resorts International is bereid in totaal tot 800 miljoen dollar (730 miljoen euro) uit te betalen aan de slachtoffers van een schietpartij die twee jaar geleden in een van haar hotels plaatsvond. Dat heeft de Amerikaanse hotelketen vandaag bekendgemaakt. Bij de schietpartij in het Mandalay Bay hotel in Las Vegas waren 58 mensen om het leven gekomen en raakten ongeveer 500 mensen gewond.

Op 1 oktober 2017 had de 64-jarige Stephen Paddock vanuit een hotelkamer het vuur geopend op een menigte die een festival bij Mandalay Bay bijwoonde. Het motief voor zijn daad is niet bekend. De man, die alleen handelde, beroofde zichzelf van het leven.

Ongeveer tweeduizend mensen -slachtoffers én nabestaanden- dienden achteraf klacht in tegen MGM omdat de hoteleigenaar onvoldoende veiligheidsmaatregelen zou hebben genomen. De schutter had toevlucht kunnen zoeken in de hotelkamer en had ongestoord wapens en munitie kunnen binnenbrengen.

De hotelketen heeft de zaak nu via een schikking met de slachtoffers en de nabestaanden geregeld. MGM verklaart zich bereid om hen een som van in totaal 735 miljoen à 800 miljoen dollar uit te keren.

“We kunnen niets doen om de verloren levens terug te brengen of om de gruwel ongedaan te maken. Maar deze overeenkomst zal dan toch leiden tot een rechtvaardige compensatie voor duizenden slachtoffers en hun familieleden", zegt Robert Eglet als advocaat van de slachtoffers.