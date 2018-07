Hoteleigenaar daagt meer dan 1.000 slachtoffers van schietpartij Las Vegas voor de rechtbank Karen Van Eyken

Bron: BBC 0 De eigenaar van het beroemde Mandalay Bay hotel in Las Vegas heeft een rechtszaak aangespannen tegen meer dan 1.000 slachtoffers van de schietpartij vorig jaar waarbij 58 mensen omkwamen.

Stephen Paddock (64) opende op 1 oktober 2017 het vuur op honderden festivalgangers vanuit zijn kamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay hotel voordat hij zelfmoord pleegde. In zijn kamer troffen de politiediensten een enorm arsenaal aan wapens aan.

MGM Resorts International, de eigenaar van het bewuste hotel, is naar eigen zeggen niet uit op geld maar roept deze rechtszaak in het leven in een poging om niet aansprakelijk gesteld te worden en elke (schade)claim van slachtoffers te kunnen verwerpen.

"Wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor wat er is gebeurd", meent MGM Resorts International. De hoteleigenaar zegt dat de ingehuurde veiligheidsfirma werd gecertificeerd door het Departement van Binnenlandse Veiligheid en daardoor is beschermd tegen aansprakelijkheid door een federale wet uit 2002.”

MGM beweert stellig dat die bescherming dan ook geldt voor het hotel zelf omdat het de veiligheidsfirma heeft ingehuurd. Een woordvoerder van MGM zei in een verklaring dat men "geen geld eist van de slachtoffers maar dat men met hen meeleeft".

"Schandalig"

Robert Eglet, de advocaat van enkele slachtoffers noemde de rechtszaak al "schandalig" en "onethisch". "Het is gewoon heel triest dat ze zich tot dit niveau verlagen", verklaarde hij.

Volgens de advocaat wil MGM de rechtszaak naar één federale rechtbank halen in plaats een juridisch steekspel te beginnen voor vele kleinere rechtbanken omdat dit de kans zou vergroten dat de onderneming uiteindelijk zegeviert. "Ik heb nog nooit zoiets schandaligs gezien", besloot de advocaat.