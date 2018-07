Hotelbaas wordt na 18 maanden nieuwe Amerikaanse EU-ambassadeur IB

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben opnieuw een ambassadeur bij de Europese Unie. Gordon Sondland maakte gisteren zijn geloofsbrieven over bij de Europese instellingen in Brussel, zo heeft de ambassade van de VS bij de EU gemeld. De post was sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump vacant.

"Als ambassadeur zal ik werken om het nauwe partnerschap tussen de EU en de VS te versterken", zegt Sondland op Twitter. "Er zijn veel uitdagingen waar we vandaag het hoofd aan moeten bieden. We zullen samenwerken met de EU om onze gezamenlijke waarden wat betreft vrijheid, vrede en welvaart wereldwijd te bevorderen."

De 61-jarige Sondland komt op de post terwijl er verdeeldheid heerst tussen de VS en de EU over verscheidene belangrijke onderwerpen. Behalve de oplopende handelsspanningen - met wederzijdse importheffingen - zijn er ook tegengestelde visies over onder meer het klimaatakkoord van Parijs en het nucleaire akkoord met Iran. Amerikaans president Donald Trump besliste om de VS terug te trekken uit beide deals.

Hotelbaas

Sondland is vooral een bekend figuur in de hotelsector. Hij is oprichter en CEO van de groep Provenance Hotels, die meer dan tien hotels in haar portefeuille heeft en ruim duizend personen tewerkstelt. De vorige Amerikaanse ambassadeur bij de EU was Anthony Gardner. Hij bekleedde het ambt van maart 2014 tot 20 januari 2017, de laatste dag van het presidentschap van Barack Obama.

