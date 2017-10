Hotel in Las Vegas verhuurt kamer festivalschuttter nooit meer Gyurka Jansen

12u18 0 Photo News Het Mandalay Bay hotel gaat de kamer van waaruit schutter Stephen Paddock op 1 oktober het vuur opende op festivalbezoekers nooit meer verhuren. Dat heeft de eigenaar van het hotel, MGM Resorts International, bekend gemaakt. Er kwamen in Las Vegas 58 mensen om het leven, vele honderden raakten gewond.

De hotelketen schrijft in een statement: "Dit was een vreselijke tragedie, veroorzaakt door een kwaadaardige man. We hebben geen enkel voornemen die kamer weer te verhuren."

Paddock was een 64-jarige gepensioneerde accountant en vastgoedhandelaar. Hij schoot met aangepaste semi-automatische geweren 58 festivalgangers dood en verwondde meer dan vijfhonderd mensen. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord.

Beelden

Een Amerikaanse rechtbank gaf het hotel opdracht beelden van beveiligingscamera's, informatie over sleutelgebruik en dossiers over het gokgedrag moet vasthouden, in afwachting van nader onderzoek.

Voor het hotel was een countryfestival aan de gang en in de grote menigte kon Paddock snel veel slachtoffers maken. Hij zou ook hebben geschoten op een brandstoftank op McCarran International Airport te raken. Twee kogels raakten de tank, op 300 meter van het Mandalay Bay-hotel.

REUTERS Arbeiders nagelen het venster dicht van de hotelkamer van waaruit Stephen Paddock de festivalgangers onder vuur nam.