Hotel geeft dakloze man (20) gratis kamer zodat hij met kerst niet buiten hoeft te slapen KVDS

26 december 2018

17u08

Bron: RTV Noord, Straatwijs, Twitter 2 Een Nederlands hotel heeft een heel mooi gebaar gesteld. Het gaf een dakloze jongeman (20) die al 22 weken door de straten van Groningen zwierf, een gratis onderkomen en maaltijden in deze koude tijden. Zo kon hij weer een beetje op krachten komen.

Het was stadsfotograaf Joram Krol die de kat de bel aan bond. Op 16 december postte hij op sociale media een aangrijpend beeld van een dakloze jongen die in de stationshal van Groningen tegen een muur geleund zat, terwijl op de achtergrond de lichtjes van een gigantische kerstboom vrolijk brandden. Heel wat van zijn volgers werden stil van het contrast.

De jongeman kwam weer ter sprake tijdens een gratis etentje voor een dertigtal daklozen in de stad. De uitbater van het restaurant waar dat plaatsvond, is ook assistent-manager van twee hotels en wilde iets voor één van zijn gasten doen. Hulpplatform Straatwijs – een organisatie van Joram Krol en Siebe Zwerver – vertelde over de jongen en de assistent-manager besloot in overleg met zijn baas om hem tijdens de kerstdagen onderdak te geven.





Ze gingen meteen naar de dakloze jongen op zoek en die wist niet wat hij hoorde toen hem verteld werd dat hij tijdens de koude kerstdagen niet in het station zou moeten slapen. “Hij heeft wel tien keer dankjewel tegen me gezegd toen ik hem zijn kamer liet zien”, aldus de assistent-manager bij de Nederlandse nieuwssite RTV Noord.

De jongen mocht gedurende twee dagen ook gratis genieten van het ontbijt- en het avondbuffet. Normaal gezien moest hij daarna de straat weer op, maar zijn verblijf werd intussen verlengd tot na Nieuwjaar met dank aan enkele giften. “Hij kan eigenlijk niet overleven buiten”, aldus Siebe Zwerver. “Het leek ons ook geen fijn idee om hem in de nachtopvang tussen de grote mannen te zetten.”

Oproep

Na de jaarwisseling zou de jongen bij de professionele hulpverlening terecht kunnen. Intussen zijn na een oproep op sociale media ook al heel wat spullen voor hem ingezameld, van kleding en schoenen tot een tas om spullen in op te bergen.

Op vraag van de assistent-manager worden zijn identiteit en de naam van het hotel niet prijsgegeven. “De aandacht moet gericht zijn op de problemen van de daklozen, niet op ons”, klinkt het nog.