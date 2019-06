Hotel biedt gratis kamer aan vrouwen die moeten reizen voor abortus in VS kg

09 juni 2019

12u02

Bron: CNN 0 Shelley O’Brien, de manager van The Yale Hotel in de Amerikaanse staat Michigan, zag met lede ogen aan hoe in verschillende naburige staten de wetgeving rond abortus werd aangescherpt. Daarom besloot ze om een handje toe te steken: ze biedt een gratis kamer aan in haar hotel voor vrouwen die moeten reizen om een abortus te ondergaan.

“Lieve zusters die wonen in Alabama, Ohio, Georgia, Arkansas, Missouri of andere staten die gelijkaardige verbiedende wetten hebben”, schrijft O’Brien in een Facebookpost. “We kunnen niets doen aan de manier waarop je wordt behandeld in je thuisstaat. Maar als je in Michigan kunt geraken, zullen we je steunen met verschillende nachten verblijf en transport naar en van je afspraak.”



In de afgelopen maanden werden strengere abortuswetten gestemd in verschillende Amerikaanse staten. In staten als Georgia, Lousiana, Mississippi en Ohio werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat een abortus zou verbieden van zodra de hartslag van de foetus hoorbaar is. Dat kan al na zes weken het geval zijn. In Alabama worden vrijwel alle abortussen verboden vanaf het moment van conceptie, tenzij er ernstige gezondheidsrisico’s bestaan voor de moeder.

Jane’s kamer

O’Brien, zelf een moeder van drie kinderen, vertelde aan CNN dat ze voortaan één kamer vrijhoudt voor wie naar Michigan afreist om een abortus te ondergaan. Ze noemt het vertrek ‘Jane’s kamer’, naar de schuilnaam van Norma McCorvey, de vrouw wiens rechtszaak in 1973 leidde naar de legalisering van abortus in heel de Verenigde Staten.



Tot nu toe heeft nog niemand gebruik gemaakt van de kamer, hoewel het aanbod op zich wel goed bleek voor de zaken: de vrouw verdiende al 400 dollar meer in de week na haar bericht op Facebook. Een deel daarvan zal ze doneren aan organisaties die vrouwen helpen om veilig een abortus te ondergaan.

Reacties

Volgens de hotelmanager maakte haar post heel wat los in het conservatieve stadje Yale. Ook online komen er veel reacties op het bericht. Sommige gebruikers laten weten dat ze nooit meer een voet zetten in het hotel, hoewel er vooral veel positieve reacties klinken. “In een tijd waar ik bijna bang ben om vrouw te zijn, is het fantastisch om te zien hoe een etablissement zich weert tegen deze barbaarse wetten”, aldus een gebruiker.