Hospitaalschip USNS Comfort verlaat New York

JG

22 april 2020

16u42

Bron: Belga

0

Het hospitaalschip USNS Comfort, dat naar New York werd gestuurd om de ziekenhuizen in de coronacrisis te ontlasten, vertrekt. "We hebben het niet meer nodig", zei de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, dinsdag na een ontmoeting met president Donald Trump. De situatie in de ziekenhuizen is enigszins verbeterd.