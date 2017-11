Horrorscenario: 'vriend des huizes' (61) drogeert en verkracht 11-jarige in Nederland, meisje blijkt zwanger FT

17u39

Bron: De Volkskrant 102 Thinkstock De moeder haalt een zwangerschapstest voor haar dochter, maar het resultaat is niet echt duidelijk. Uiteindelijk brengt een arts uitsluitsel: het meisje blijkt zestien weken ver. In Nederland moet het gerecht zich buigen over een wel erg unieke, en vooral afschuwwekkende, zaak. Een 61-jarige man uit Maastricht riskeert een zware celstraf nadat hij vorig jaar een meisje had verdoofd en vervolgens verkracht. Meer nog: het kind - amper elf jaar oud - raakte zwanger en onderging in februari van dit jaar een abortus. De man had het lef te suggereren dat het meisje zelf het initiatief genomen had.

Arnold M., een goede vriend die af en toe komt helpen bij de renovatie van het huis van Daisy's (*) papa in Brunssum (*), verdwijnt van de ene dag op de andere. Hij komt niet meer opdagen bij het klussen en laat z'n werkmateriaal ophalen door een familielid. Telefoontjes en sms'jes beantwoordt hij niet meer. Best vreemd, klinkt het bij de ouders. Dat M. soms een losbandig leven leidt en niet altijd even netjes binnen de lijntjes kleurt, weten ze wel. Ook dat hij een strafblad heeft voor drugsgerelateerde feiten. Misschien duikt hij op een dag toch weer op.

Beginnend buikje

Er gaat geen belletje rinkelen, tot dochter Daisy na de kerstperiode plots niet meer ongesteld wordt. Moeder Simone (*) slaat er geen acht op - "mijn dochter had nog maar net haar maandstonden en haar cyclus was erg onregelmatig". De eerste tekenen dat er toch iets aan de hand blijkt, komen ergens in januari. Simone ontwaart een beginnend buikje bij haar dochter. "Daisy is écht nog een kind", vertelt de moeder in een brief die in augustus nog in De Volkskrant verschijnt. "Ze is niet stil, verdrietig of teruggetrokken. Ze is helemaal in haar gewone doen. Misschien heeft ze te veel gegeten tijdens de feestdagen. Zwanger? Het zal toch niet?"

Maar het blijft malen in mama's hoofd: plots geen menstruatie meer, het buikje, de verdwijning van huisvriend Arnold. "Is er iets gebeurd?", vraagt ze aan haar dochter. "Heeft die man aan je gezeten?" Daisy antwoordt negatief. Toch koopt Simone een zwangerschapstest voor haar dochter - "hoe verschrikkelijk is dat, voor je 11-jarige dochter". Het resultaat is niet duidelijk. Een huisarts brengt uitsluitsel: Daisy is zestien weken ver.

Een klacht wordt ingediend. "Heeft ze toch geen vriendje?", blijft de prangende vraag die zowel de hulpinstellingen als de politie stellen. Haar smartphone wordt onderzocht, maar geen geheime contacten, sms'jes of Whatsapp-berichtjes.

DNA-check

Op 7 februari ondergaat Daisy een abortus. Het DNA van de foetus wordt veiliggesteld. Op 20 februari wordt Arnold M. gearresteerd. Hij loopt tegen de lamp door de zwangerschap. Zijn DNA zit immers al in de Nederlandse databank: op z'n strafblad niet alleen drugs- en vermogensdelicten, maar ook zedenfeiten.

Na doorgedreven onderzoek blijkt dat de man het meisje al vaker had misbruikt en al in 2015 online op zoek ging naar 'zware verdovingsmiddelen'. De 11-jarige werd meermaals gedrogeerd door het slaapmiddel temazepam. M. had ook filmpjes en foto's van het slapende meisje gemaakt, zelfs in 'seksueel getinte poses'. Niettemin hebben deskundigen die hem onderzochten "geen ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens" kunnen ontdekken.

Zelf slachtoffer

Berouw toont de dader nog altijd niet. "Ongelofelijk", vindt de Nederlandse rechter. "Hij suggereert dat het meisje alles heeft uitgelokt en zélf schuldig is." Zo sprak hij ook in augustus al over een incident waarbij hij wakker werd op de zetel en het meisje opeens naakt op hem zat. "Ze is bewusteloos gemaakt en misbruikt, voor zijn eigen lust. Hij heeft zich niet bekommerd om haar lot", aldus de rechter. "Het is egoïstisch, wreed, beschadigend. Hij ziet vooral zichzelf als slachtoffer." De rechtbank eist tien jaar celstraf voor de man. De verdediging vindt die straf te zwaar en pleit voor zes jaar. Het meisje en de moeder willen ook een schadevergoeding van respectievelijk 75.000 euro en 25.000 euro.

De namen van de moeder en dochter zijn fictief omwille van privacyredenen.