Horrorcrash: vrachtwagen stort vanop viaduct naar beneden HR

18 november 2019

23u33

Bron: Bild, Slovenske Novice, Domovina 39 De politie heeft videobeelden verspreid van een horrorcrash op een snelweg in de buurt van de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Zo willen ze bestuurders waarschuwen voor het gevaar van overdreven snelheid.

Het ongeval gebeurde vorige woensdag op de snelweg tussen Ljubljana en de grens met Oostenrijk, in de buurt van de Golovec-tunnel. Op de beelden is te zien hoe een grijze Opel Corsa een vrachtwagen inhaalt. Tijdens dat manoeuvre rijdt de kleine personenwagen de trekker aan. Die belandt op de pechstrook en schuurt eerst tegen de vangrail aan. Maar wanneer ook het gewicht van de tankwagen die hij trekt zich verplaatst, kantelt de volledige truck over de vangrail en sleurt ook de trekker met de chauffeur mee. Het gevaarte stort ongeveer 20 meter de dieperik in.

De truckchauffeur, een man van 53 jaar uit Hongarije, overleefde de crash niet. De bestuurder van de Opel Corsa zou te snel gereden hebben. De Sloveen van 40 jaar bleef zelf ongedeerd. De autoriteiten onderzoeken nog in hoeverre de bestuurder schuldig is voor het ongeval.