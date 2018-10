Horloge verraadt 90-jarige man als moordenaar stiefdochter Robyn Samsom

05 oktober 2018

13u42

Bron: AD 0 In Amerika is de mysterieuze dood van Karen Navarra (67) opgelost door de data die haar smartwatch had opgeslagen. De 90-jarige Anthony Aiello wordt nu verdacht van moord op zijn stiefdochter.

De laatste keer dat Anthony Aiello zijn stiefdochter sprak, bracht hij zelfgemaakte pizza en koekjes mee naar haar huis in San Jose, Californië. Volgens Aiello zou Navarra hem na zijn bezoek weer naar buiten hebben begeleid en hem twee rozen hebben gegeven als blijk van dank voor het eten.

Stiefdochter vermoord

Uit nader onderzoek blijkt dat de oude man zijn stiefdochter heeft vermoord, aldus The New York Times. Het Fitbit-horloge om de pols van Navarra verraadde de dader. Het apparaatje is onder meer een stappenteller en hartslagmeter.

Vijf dagen na het bezoek van Aiello werd Navarra dood in haar huis gevonden met krassen en striemen op haar hoofd en in haar nek. Al die tijd had ze de Fitbit om. De data van haar horloge toonden dat Navarra's hartslag piekte op het moment dat Aiello bij haar thuis was. Daarna daalde haar hartslag snel en stopte ten slotte vijf minuten voordat Aiello het huis verliet.

Aiello is vorige week gearresteerd voor de moord op zijn stiefdochter.