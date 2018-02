Hope Hicks, communicatiechef van Trump, neemt ontslag HA

28 februari 2018

22u44

Bron: Reuters 66 Hope Hicks (29) stapt op als communicatiechef van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft Sarah Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, bevestigd. Trump verliest zo opnieuw een belangrijke medewerker. Hicks is de vierde perschef die er in iets meer dan een jaar tijd de brui aan geeft. De reden van het ontslag is niet bekend.

Hicks sloot in 2016 zonder enige politieke ervaring aan bij de verkiezingscampagne van Trump en groeide uit tot een van diens vertrouwelingen. In september 2017 werd het voormalige model benoemd tot communicatiedirecteur van het Witte Huis. Ze volgde Anthony Scaramucci op, die in augustus vorig jaar al na tien dagen opstapte. De benoeming van Scaramucci luidde dan weer het ontslag in van Sean Spicer, die zowel regeringswoordvoerder als communicatiechef was. Ook Spicers voorganger, Mike Dubke, bleef maar drie maanden in functie.

Hicks stond te boek als een van de weinigen die de persoonlijkheid en stijl van de president doorgrondde en hem ook mocht tegenspreken.

Haar ontslag komt een dag nadat ze voor een Commissie van het Huis van Afgevaardigden had verklaard dat ze soms had gelogen voor Trump, maar nooit in relatie met de zaak rond Russische inmenging in de verkiezingsstrijd van 2016.

"Andere dochter"

Volgens Sanders heeft het vertrek van Hicks niets met die zitting te maken. Een reden voor het ontslag gaf ze niet. De aftredende perschef deed dat evenmin. "Ik wens de president en zijn regering het allerbeste toe bij het leiden van ons land", liet ze weten in verklaring die het Witte Huis naar buiten bracht. The New York Times schrijft dat Hicks aan collega's zou gezegd hebben dat ze alles heeft bereikt wat ze wilde.

Trump, die Hicks ooit zijn "andere dochter" noemde, zegt in een reactie dat hij zijn perschef zal missen. "Hope is geweldig. Ze heeft de voorbije jaren schitterend werk geleverd. Toen ze me aansprak omdat ze andere kansen wil grijpen, begreep ik dat volledig", aldus de Amerikaanse president.

WH releases praise for Hope Hicks:

TRUMP: "I will miss having her by my side but when she approached me about pursuing other opportunities, I totally understood."

KELLY: "She is strategic, poised and wise beyond her years...She has served her country with great distinction." https://t.co/8MSIhyXu9a Jennifer Jacobs(@ JenniferJJacobs) link

De perschef had een verhouding met een andere medewerker van Trump die recent moest opstappen, Rob Porter. Ze werkte mee aan Porters ontslag, die beschuldigd wordt van huiselijk geweld door zijn twee ex-vrouwen.

Hicks werkte ooit als model en actrice. Ze behaalde een diploma Engelse taal aan de Southern Methodist University in de stad Dallas.

De rol van communicatiedirecteur is anders dan die van een woordvoerder. Terwijl Trumps woordvoerster Sarah Sanders briefings en persconferenties geeft, zorgt een communicatiedirecteur ervoor dat de boodschap van het Witte Huis consistent is.