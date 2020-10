Hope Hicks (31): de ‘Trump Whisperer’ die mogelijk de president besmette KVDS

02 oktober 2020

12u06 8 De Trump Whisperer. Zo wordt Hope Hicks (31) genoemd, een van de dichtste adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump (74). Misschien wel té dicht, want het was nadat zij deze week ziek werd en besmet bleek te zijn met het coronavirus dat Trump en zijn echtgenote Melania (50) zich naar eigen zeggen ook lieten testen en eveneens positief bleken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Hicks was de hele week met de president op de baan in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november en zou de hele tijd uitvoerig contact hebben gehad met hem en andere topadviseurs. Zaterdag reisde ze mee naar Pennsylvania voor een verkiezingsrally, maandag naar Cleveland voor het eerste presidentiële debat tegen Democratische uitdager Joe Biden – dat ze intensief hielp voor te breiden – en woensdag naar Minnesota voor nog een andere rally.

Symptomen

Het was op die laatste verkiezingsbijeenkomst dat ze symptomen begon te vertonen. Volgens een bron van The Washington Post zou ze in quarantaine gezet zijn op de terugvlucht naar huis. De volgende morgen – donderdag – testte ze positief.





President Trump vertelde donderdagavond telefonisch aan nieuwszender Fox News dat hij en Melania zich ook hadden laten testen nadat ze te weten waren gekomen dat Hicks ziek was. Op dat moment was nog niet bekend dat zij ook besmet waren. “Ze heeft positief getest en ik heb me net ook laten testen. Of we in quarantaine gaan of het ook hebben: geen idee. Ik heb me laten testen en we zien wel wat er gebeurt. Wie weet. We brengen heel wat tijd door met Hope.”

Trump suggereerde ook dat Hicks mogelijks besmet raakte door haar contact met leden van het leger en politiediensten. “Het is niet makkelijk”, klonk het. “Ze komen naar je toe en willen je knuffelen en kussen omdat we zo goed werk leveren voor hen. Je komt dichtbij en dan gebeurt zoiets. Hope is een warm persoon als ze bij hen is. Ze weet dat het een risico is, maar ze is jong.”

Opmerkelijk: Trump en zijn entourage vlogen donderdag nog naar New Jersey voor een fundraiser in zijn golfclub in Bedminster. Ze wisten toen al dat Hicks ziek was. Trump had er dicht contact met heel wat mensen en supporters. Volgens medewerkers droeg hij daarbij geen masker. Pas toen hij terug was gekeerd in het Witte Huis zou hij zich ook hebben laten testen.

Hicks is de belangrijkste adviseur in het Witte Huis die al besmet raakte met het coronavirus. In mei bleek Katie Miller besmet, de woordvoerder van vicepresident Mike Pence. En ook de vriendin van Trumps zoon Donald Trump Junior – Kimberly Guilfoyle – had het zitten in juli. Diezelfde maand bleek ook nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien besmet.

Hicks heeft er al een heel parcours opzitten in het Witte Huis. Ze maakte als woordvoerder deel uit van het campagneteam van Trump in 2016 en werd communicatiedirecteur na zijn verkiezing. In maart 2018 stapte ze op. Officieel werd geen reden gegeven.

Huiselijk geweld

Enkele weken eerder had haar toenmalige vriend en secretaris van het Witte Huis Rob Porter (42) ontslag genomen nadat hij in opspraak was gekomen. Voormalige partners hadden hem beschuldigd van huiselijk geweld. Hij zou ook een belangrijke functie uitgeoefend hebben waarbij hij toegang had tot de meest geheime info, zonder dat hij een ‘security clearance’ had gekregen.

Hicks kreeg tegenwind omdat ze de verklaring van toenmalig stafchef John Kelly over het misbruik opstelde en het daarin opnam voor haar geliefde. Ze nam ontslag de dag nadat ze getuigd had in het congres in de zaak van de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Daar vertelde ze dat ze “soms wel eens een leugentje” vertelde voor Trump. Zelf hield ze volgens The New York Times vol dat ze opstapte omdat ze alles had bereikt in haar job wat ze kon bereiken en dat ze een van de machtigste mensen in Washington was. “Ik zal Hope missen aan mijn zijde”, klonk het bij Trump na de aankondiging van het ontslag.

Ze ging aan de slag bij nieuwszender Fox News, maar keerde in februari terug naar het Witte Huis als adviseur van president Trump. Ze is daar een van zijn dichtste medewerkers en is meermaals per dag in het Oval Office. Ze werd al meermaals gespot zonder gezichtsmasker.

Ze droeg ook geen masker op de rally in Pennsylvania en werd zonder masker gefotografeerd toen ze uit het presidentiële vliegtuig Air Force One stapte, bij aankomst voor het debat in Cleveland.

Bescherming

Trump wordt normaal gezien dagelijks getest op het coronavirus. Dat is ook het geval voor medewerkers, journalisten en anderen die met hem in contact komen. Experts waarschuwden evenwel voor de effectiviteit van die tests. Volgens hen zijn sociale afstand en het dragen van een gezichtsmasker nog altijd de beste bescherming tegen het nieuwe coronavirus.

Lees ook: TIJDLIJN. De markantste uitspraken van Trump over het virus: “Corona zal op een dag miraculeus verdwijnen”