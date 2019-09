Hoorzittingen kandidaat-eurocommissarissen van start jv

30 september 2019

06u33

Bron: belga 0 Het Europees Parlement start vandaag met de hoorzittingen van de 26 kandidaten die zijn voorgedragen om toe te treden tot de Europese Commissie van Ursula von der Leyen. De mogelijke belangenconflicten rond de Roemeense en Hongaarse kandidaten illustreren dat deze hoorzittingen geen vrijblijvende oefeningen zijn in de procedure voor de aanstelling van de nieuwe bestuursploeg van de Europese Unie.

De examens van de kandidaat-eurocommissarissen gaan om 14.30 uur van start met vicevoorzitter Maros Sefcovic. De hoorzitting van de Slovaak is het startschot van een intense achtdaagse waarin de parlementsleden de 26 kandidaten gedurende drie uur aan de tand voelen over hun onafhankelijkheid, Europese overtuiging en dossierkennis. De reeks wordt op dinsdag 8 oktober om 18.30 uur afgesloten met uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans, die het klimaatbeleid gestalte moet geven.

Doorheen de jaren hebben de Europese hoorzittingen een zekere reputatie gekregen. De voorbije drie edities overleefde minstens één van de kandidaten het kruisverhoor niet. Vijf jaar geleden bijvoorbeeld stuurden de Europarlementsleden nog de Sloveense kandidate Alenka Bratusek naar huis omdat ze rond de pot bleef draaien toen ze werd bestookt met vragen over haar toekomstig energiebeleid.

Dit jaar is het steekspel al voor de start van de hoorzittingen losgebarsten. De commissie Juridische Zaken van het parlement stelt dat er potentiële belangenconflicten bestaan rondom de kandidaturen van Rovana Plumb en Laszlo Trocsanyi. Daardoor zijn de hoorzittingen met de Roemeense socialiste en de Hongaarse conservatief tot nader order opgeschort. Maandagvoormiddag om 10.30 uur buigt de commissie zich opnieuw over de zaak.

Naast Plumb en Trocsanyi doken in de media onder meer de Franse Sylvie Goulard, de Pool Janusz Wojciechowski en de Kroatische Dubravka Suicia op als kandidaten die het om uiteenlopende redenen moeilijk kunnen krijgen. Voor de Belg Didier Reynders, die woensdag vanaf 09.00 uur zijn ideeën over het toezicht op de rechtsstaat en de andere facetten van het Europese justitiebeleid moet toelichten, zal het alvast een opluchting zijn dat het Brusselse parket vrijdag de aantijgingen over corruptie heeft geseponeerd.

Strikt genomen kan het parlement geen individuele kandidaten wraken, maar het halfrond moet wel met gewone meerderheid de voltallige Commissie goedkeuren. Zo kunnen de parlementsleden von der Leyen toch tot toegevingen dwingen. De Duitse kan met bevoegdheden binnen haar team schuiven of een titel aanpassen. Zo was er al veel heisa rond haar aanduiding van een vicevoorzitter voor de "Bescherming van onze Europese levenswijze". In het slechtste geval moet von der Leyen een nationale regering verzoeken om een vervanger voor te dragen voor een kandidaat die een belabberde beurt heeft gemaakt.

De Commissie is het dagelijks bestuur van de EU. Ze heeft het exclusieve recht om wetsvoorstellen te maken en ziet toe op de naleving van de Europese wetgeving in de lidstaten. Het Europese verdrag voorziet dat het team van von der Leyen op 1 november van start gaat, maar het valt nooit helemaal uit te sluiten dat de hoorzittingen voor vertraging zorgen en de Commissie van Jean-Claude Juncker langer moet aanblijven. Institutionele kopzorgen kan Europa nochtans missen als kiespijn, met het risico op een harde brexit op 31 oktober.