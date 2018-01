Hoorzitting in Amerikaanse senaat over vermeende sonische aanvallen op diplomaten in Cuba jv

14u38

Bron: CNN 0 EPA De Amerikaanse ambassade in Cuba. De Amerikaanse senaat houdt een hoorzitting over de plots opduikende gezondheidsproblemen van VS-diplomaten in Cuba. Volgens sommigen gaat het om een soort van "sonische aanvallen", anderen betwijfelen dab weer of het om "aanvallen" gaat. Een opheldering van het mysterie wordt niet verwacht.

"Sommigen hebben last van onverklaarbare symptomen", zei de Republikeinse senator Jeff Flake aan CNN. "De Cubanen steigeren bij het woord "aanval" en ze hebben gelijk. De FBI vond geen bewijzen van een aanval. We mogen dat woord niet gebruiken." Flake is een voorstander van verbeterde relaties met Cuba.

Andere politici denken dan weer dat Cuba informatie achterhoudt. "Het is onmogelijk om 24 aparte, gesofisticeerde aanvallen op VS-ambtenaren in Havana uit te voeren zonder dat het regime van Castro daarvan op de hoogte is", tweette senator Marco Rubio, ook een Republikein én van Cubaanse afkomst. "Elke Amerikaanse beambte die gebrieft is over de zaak, weet dat de methode van de aanval nog in twijfel getrokken wordt, maar de aanvallen en verwondingen op zich niet." Feit is dat de VS het grootste deel van het personeel op de ambassade in Havana terugtrok en een reiswaarschuwing uitstuurde.

Gezondheidsklachten

De gezondheidsproblemen staken de kop op in november 2016. Amerikaanse en Canadese diplomaten kampten met vreemde symptomen, zoals gehoorschade, duizeligheid, evenwicht- en slaapstoornissen, gezichtsklachten, hoofdpijn, vermoeidheid en cognitieve problemen. Dat gebeurde vaak 's avonds laat, soms vergezeld van een soort van snerpende insectengeluiden. Als ze de kamer verlieten, verdwenen de symptomen en geluiden. Wat het vermoeden versterkte dat het om straffe precisieaanvallen ging, mogelijk met sonische wapens.

Vorig jaar zei president Donald Trump dat de Cubanen "verantwoordelijk" waren voor de gezondheidsperikelen van de diplomaten. De FBI trok op onderzoek uit in Havana, maar konden de oorzaak van de mysterieuze klachten niet vinden.

AP