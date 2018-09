Hoopvolle verhalen, twee dagen na aardbeving en tsunami: vrouw levend uit ingestort hotel gehaald, meisje van verdrinkingsdood gered ADN

30 september 2018

17u02

Bron: Belga, ANP, AP 0 Twee dagen na de catastrofe met de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is in Palu vandaag een vrouw vanonder de brokstukken van een ingestort hotel gered. Eerder op de dag konden reddingswerkers in de stad een 15-jarig meisje vanonder het puin van haar ingezakte huis halen.

Het meisje zat twee dagen lang gevangen in haar ingestorte huis. Onder zwaar betonpuin kon ze haar benen niet bewegen. Ze zat vast naast haar dode moeder en nicht. Het werd een loodzware reddingsactie, want door een lekkende pijp werd gevreesd dat het meisje zou verdrinken. Uiteindelijk slaagden de redders erin haar op tijd weg te krijgen.

Matras

Een 25-jarige vrouw werd volgens reddingswerkers uit de tweede verdieping van hotel Roa-Roa getrokken. Het gebouw met zeven etages was na de vloedgolf ingestort. Een van de redders, Retno Budiharto, zei op Kompas TV: "Gelukkig lag ze onder een matras. Dat heeft haar leven gered". Gevreesd wordt dat onder het puin nog tientallen hotelgasten zijn bedolven. Volgens de Jakarta Post zijn nog zeker drie andere hotels in Palu verwoest.



Volgens een voorlopige balans zijn bij de ramp zeker 832 mensen om het leven gekomen. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers in de komende dagen nog duidelijk zal oplopen.