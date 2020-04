Hoopvol nieuws uit Spanje: laagste aantal nieuwe sterfgevallen in 19 dagen avh

11 april 2020

12u49

Bron: Belga 0 In Spanje lijkt het intussen de goede kant op te gaan. In de voorbije 24 uur zijn er 510 sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid meegedeeld. Het is het laagste dodental in Spanje sinds 23 maart.

Het is al de derde dag op rij dat het aantal nieuwe doden in Spanje afneemt. Sinds het begin van de uitbraak werden wel al 16.353 overlijdens door COVID-19 gemeld in het land.

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus nam de voorbije 24 uur toe van 157.022 naar 161.852.



