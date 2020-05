Hoopvol nieuws uit Denemarken: scholen al 4 weken deels open en besmettingsgraad stijgt niet Caspar Nabern KVDS

13 mei 2020

08u50

Bron: AD, Belga 0 De eerste fase van de versoepelingen in Denemarken, waar een deel van de scholen medio april weer opengingen, heeft niet geleid tot een stijging van het besmettingsgetal. Toch gaat het land aanzienlijk meer testen op het virus en komt er een contacttraceersysteem om een tweede besmettingsgolf te voorkomen, zo maakte premier Mette Frederiksen gisteren bekend.

“Als de verspreiding van Covid-19 weer oplaait, moeten we dat op tijd weten. Dat kan via een effectief traceersysteem. Daarmee zullen de autoriteiten vanaf deze week nagaan met wie besmette personen contact hebben gehad’’, zei de Deense premier tijdens een persconferentie. “We moeten de zieken isoleren zodat we de infectieketen kunnen doorbreken zonder de samenleving opnieuw te hoeven sluiten.’’

Testcapaciteit

In het verlengde van deze maatregel wordt ook het aantal coronatests flink opgevoerd. De testcapaciteit bedraagt nu zo'n 10.000 tests per dag, maar dat wordt flink uitgebreid. Hetzelfde geldt voor het nemen van monsters bij de bevolking om de ontwikkeling van de infectie te volgen. Daarom zal het State Serum Institute, zeg maar de Deense FOD Volksgezondheid, continu tests uitvoeren op zowel het virus als op de aanwezigheid van antilichamen van representatieve monsters van Denen.





Volgens de premier gaat het tot nu toe ‘relatief goed’ na de heropening van grote delen van het openbare leven. Midden maart ging het land op slot en medio april heropende het als eerste in Europa basis- en kleuterscholen, kinderdagverblijven en bedrijven in de contactsector zoals kappers. Maandag startte fase twee met de heropstart van de winkels. Een week later (op 18 mei) volgen cafés en restaurants en mag er weer les gegeven worden in de hogere leerjaren. Ook bibliotheken, kerken en andere gebedshuizen zijn vanaf dan toegankelijk. Daarmee is Denemarken een voorbeeldland voor andere Europese landen.

De gedeeltelijke heropening van de scholen deed het besmettingsgetal aanvankelijk stijgen van 0,6 naar 1,0 in de periode 22-24 april, maar dat zogenoemde reproductiecijfer daalde in de eerste week van mei weer tot 0,7, zo maakte het State Serum Institute maandagavond bekend. Dat bekent dat iemand met Covid-19 nog maar 0,7 andere personen besmet. Op het hoogtepunt van de corona-uitbraak in Denemarken, halverwege maart, was dat cijfer bijna 2,0.

Inspanning scholen

“Het feit dat het besmettingsgetal de afgelopen week stabiel onder de 1 bleef, is een teken dat de eerste fase van de versoepelingen nog niet heeft geleid tot een toename van het besmettingspercentage”, verklaarde directeur Tyra Grove Krause. “Dat komt waarschijnlijk door de enorme inspanningen die op scholen zijn geleverd om de fysieke afstand te bewaren en om een ​​goede hygiëne te garanderen. Maar het geeft ook aan dat mensen in het algemeen voorzichtig blijven.”

Denemarken telt volgens de laatste gegevens 10.591 bevestigde besmettingsgevallen, 533 coronadoden en 8328 genezen patiënten. Tot nu toe werden 334.260 mensen getest.

Momenteel liggen er nog 198 mensen in het ziekenhuis. Van hen liggen er 43 op de intensive care. Die cijfers dalen al weken. Denemarken heeft 5,8 miljoen inwoners.

Lees ook: ‘The good’, ‘the bad’ of ‘the ugly’: welk scenario volgt een tweede coronapiek? (+)

Bekijk ook:

Bredene sluit enige naaktstrand aan onze kust voor één jaar



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.