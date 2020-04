Hoopvol: aantal coronadoden daalt in Spanje voor de vierde dag op rij, laagste balans in bijna twee weken ADN

06 april 2020

13u33

Bron: ANP, Belga 0 In Spanje zijn het afgelopen etmaal 637 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is opnieuw minder dan in de afgelopen dagen. De autoriteiten meldden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809.

Het totaal aantal doden steeg maandag tot 13.055 van 12.418 op zondag, stelt het ministerie van Gezondheid. Het betreft de laagste balans in dertien dagen en een daling voor de vierde dag op rij. Ook het aantal bevestigde besmettingen steeg minder hard, van 130.759 naar 135.032. Zondag meldde het ministerie iets meer dan 6.000 nieuwe gevallen, zaterdag waren het nog bijna 8.000.

Meer testen

Spanje zegt van plan te zijn de coronatests uit te breiden naar mensen zonder symptomen. Dat is een eerste stap naar het langzaam opheffen van de lockdown in het land met het op één na hoogste dodental van de pandemie.



Net als in Italië, dat het zwaarst is getroffen, heeft Spanje het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen de afgelopen dagen langzaam zien dalen, wat hoop geeft dat de piek voorbij is.

De-escalatie

“We bereiden ons voor op de-escalatie en het is belangrijk om te weten wie besmet is om de lockdown van Spaanse burgers geleidelijk op te kunnen heffen”, zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen tv-station Antena 3.

