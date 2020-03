Hoopgevend voor rest van wereld: voor tweede dag op rij geen nieuwe lokale besmettingen in China LH

20 maart 2020

13u14

Bron: Reuters, Daily Mail 369 Terwijl het coronavirus in de rest van de wereld steeds meer doden aan het eisen is, komt er hoopgevend nieuws uit China. De Gezondheidscommissie meldt dat er voor de tweede dag op rij geen nieuwe lokale gevallen van het coronavirus zijn. Wel zijn er 39 nieuwe geïmporteerde besmettingen.

Onder de geïmporteerde besmettingen bevinden zich vooral Chinezen die terugkeren uit landen die bijzonder getroffen zijn door Covid-19. Veertien van die nieuwe gevallen werden vastgesteld in de zuidelijke provincie Guangdong, daarnaast zijn er acht nieuwe gevallen in Shanghai en zes in de hoofdstad Beijing.

In totaal 228 mensen hebben het longvirus buiten China opgelopen en zijn geïnfecteerd naar het land teruggekeerd. Sommige waarnemers vrezen nu voor een tweede golf van infecties omdat veel Chinese expats en studenten terugkeren uit Europa en de VS naar hun thuisland. Ze zouden vooral via grote steden zoals Peking, Shanghai en Shenzhen China binnenkomen.

“Het aantal geïmporteerde gevallen in China is verder toegenomen en dus is ook de druk om op je hoede te zijn”, verklaarde een ambtenaar van de gezondheidscommissie op een persconferentie in Peking.

Het aantal doden op het Chinese vasteland door het coronavirus is gestegen met drie slachtoffers, wat het totaal aantal doden op 3.248 brengt. Er zijn in China intussen in totaal 80.967 besmettingen met het coronavirus gemeld.

Meer over China

Peking

Shanghai