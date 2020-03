Hoopgevend? Opnieuw 601 doden in Italië, maar dat is wel de kleinste stijging sinds dagen ADN

23 maart 2020

18u45

Bron: Reuters 32 De afgelopen 24 uur zijn er in Italië nog eens 601 mensen gestorven aan het nieuwe coronavirus. Daarmee stijgt het aantal doden naar een duizelingwekkend totaal van 6.077 slachtoffers. Voorzichtig hoopgevend is wel dat het om een stijging van 11 procent gaat. Dat is de kleinste stijging in numerieke termen sinds afgelopen donderdag. Is de piek in Italië stilaan achter de rug?

Zondag werden er in Italië 651 coronadoden geteld en zaterdag nog een record van 793. Voor de tweede dag op rij is er dus sprake van een vertraging.

Ook minder nieuwe besmettingen

Zowel in het aantal dodelijke slachtoffers als het aantal nieuwe besmettingen, trouwens. Het aantal besmettingen is toegenomen van 59.138 tot 63.927, een toename van 8,1 procent op 24 uur tijd.



Dat is de laagste stijging qua percentage sinds 21 februari, toen het allereerste geval van coronabesmetting in Italië werd vastgesteld, in Codogno. Zondag bedroeg de stijging nog meer dan 10 procent en twee weken geleden zelfs 20 procent. Eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel voor de Italianen, hoopt men.

Van alle besmette mensen in Italië zijn maandag 7.432 mensen genezen. Er liggen nog 3.204 mensen op intensieve zorgen, tegen 3.009 een dag eerder.

Lombardije

De hardst getroffen noordelijke regio Lombardije blijft in een kritieke situatie verkeren. Het aantal coronapatiënten dat hier in een dag aan de gevolgen van het virus overleed, is maandag wel uitgekomen op 320. Dat aantal sterfgevallen is lager dan op beide afzonderlijke dagen in het afgelopen weekend. Zondag registreerden de autoriteiten 361 sterfgevallen en zaterdag nog 546.

De regio telde maandag 1.550 nieuwe besmettingen. Dit is ook minder dan in de twee voorafgaande dagen. Zondag waren er 1.691 nieuwe gevallen en zaterdag 3.251. De regio heeft circa 28.760 besmettingen geconstateerd.

