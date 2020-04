Hoopgevend nieuws uit Italië: aantal mensen op intensieve zorgen daalt voor het eerst SPS

04 april 2020

19u29

Bron: Belga 3 Hoopgevend nieuws uit Italië. Daar is voor het eerst sinds de uitbraak van de corona-epidemie een daling waargenomen van het aantal mensen dat op intensieve zorgen ligt na een besmetting met het coronavirus.

In Italiaanse ziekenhuizen liggen momenteel 3.994 mensen op intensieve zorgen. Vrijdag telde men nog 4.068 patiënten op die afdelingen. "Dit is belangrijk nieuws, want het laat onze ziekenhuizen toe om even adem te halen", zo verklaarde chef Angelo Borrelli van de civiele bescherming. De epidemie barstte meer dan een maand geleden los in Italië.

Borrelli had nog hoopgevend nieuws te melden. Zo daalde het dagelijkse aantal overlijdens voor het eerst in een week onder de kaap van 700. Er vielen zaterdag 681 mensenlevens te betreuren. Met 15.362 overlijdens blijft Italië vooralsnog wel het land met de hoogste dodentol wereldwijd.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in Italië steeg met 4 procent tot 124.632. Er zijn intussen meer besmettingen genoteerd in Spanje, na Italië het zwaarst getroffen land in Europa. In Spanje zijn tot dusver meer dan 124.700 besmettingen vastgesteld.

Italië meldt nog wel het hoogste aantal doden, namelijk ruim 15.300. In Spanje bezweken tot nu toe ruim 11.700 mensen aan het virus.