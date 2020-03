Hoopgevend: al vier dagen geen nieuwe besmettingen in Chinese provincie Hubei ADN Hans Van Zon

22 maart 2020

07u12

Bron: Belga, AD.nl 0 In de Chinese provincie Hubei, waar in december vorig jaar het nieuwe coronavirus voor het eerst uitbrak, zijn voor de vierde dag op rij geen nieuwe besmettingen meer naar boven gekomen. Dat maken de Chinese gezondheidsautoriteiten bekend.

Verspreid over heel China vielen de afgelopen 24 uur zes doden, drie meer dan het voorgaande etmaal. Er raakten 46 mensen besmet, tegen 41 een dag eerder. Volgens de autoriteiten gaat het net als de afgelopen dagen om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn geraakt met het longvirus.

Ruim 13.000 doden wereldwijd

In heel China zijn nu 81.054 besmettingsgevallen bekend en zijn 3.261 doden te betreuren. Het openbare leven krabbelt intussen ook langzaam op. Die deels herwonnen vrijheid staat in schril contrast met reisbeperkingen, lockdowns en uitgaansverboden in de rest van de wereld.



Wereldwijd passeerde het totaal aantal besmettingsgevallen zaterdag de 300.000 en zijn er ruim 13.000 doden gevallen. In Italië kwamen er zaterdag binnen een dag bijna 800 doden bij. Het land telt tot nu toe ook de meeste dodelijke slachtoffers: 4.825.

Drastische maatregelen

De grenzen rond de stad Wuhan, de brandhaard van het coronavirus, blijven op slot. Maar het openbare leven in de provincie bloeit weer op. Supermarkten en winkels verkopen weer vers fruit en groenten. Elk gezin heeft een pasje waarmee iemand maximaal twee uur boodschappen kan doen. Voor de derde dag op rij zijn er ook in Wuhan geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

In de strijd tegen nieuwe besmettingen uit het buitenland, neemt Peking wel drastische maatregelen. Alle vluchten uit het buitenland worden naar drie luchthavens in noord-China geleid voor controle en eventuele opvang van besmette passagiers. Het gaat om Tianjin, Taiyuan en Hothot (Binnen-Mongolië). Pas na de controle mogen gezonde passagiers doorreizen naar Peking.

