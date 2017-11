Hoop voor 44 bemanningsleden: vermiste duikboot zendt signalen uit LVA

Bron: ANP 3 EPA De vermiste ARA San Juan Zeven ontvangen, maar niet beantwoorde, oproepen via een satelliettelefoon kunnen wellicht meer informatie verschaffen over het lot van de vermiste Argentijnse onderzeeboot met 44 opvarenden die sinds afgelopen woensdag vermist is op de Atlantische Oceaan.

Een woordvoerder van het Argentijnse Ministerie van Defensie zegt dat de oproepen van de duikboot afkomstig zijn. De oproepen, die tussen de vier en 36 seconden lang zijn, worden nu onderzocht. Hiervoor heeft Argentinië een gespecialiseerd Amerikaans bedrijf ingeschakeld dat de locatie van de belletjes mogelijk kan achterhalen.

Hoewel de verbinding niet kon worden hersteld, zijn de signalen waarschijnlijk een teken dat de onderzeeër weer opgedoken is, zegt de woordvoerder van de Argentijnse zeemacht, kapitein Enrique Balbi. Momenteel wordt geprobeerd om te lokaliseren van waar het signaal komt. Hoge golven van zes tot zeven meter kunnen de verbinding met de satelliettelefoon verstoren, zei Balbi.

Weer bemoeilijkt zoekactie

Een zware storm en golven tot zes meter hoog in de zuidelijke Atlantische Oceaan bemoeilijkten gisteren de zoektocht naar de vermiste duikboot.

De massale reddingsoperatie houdt de 44 miljoen inwoners van Argentinië in de greep. Het was de bedoeling om zaterdag de zeebodem uit te kammen op de plaats waar de onderzeeboot het laatst is gesignaleerd, maar door het slechte weer is daar nauwelijks iets van terecht gekomen.

Carlos Zavalla, een commandant van de Argentijnse marine riep familie en geliefden van de opvarenden op hoop te houden. Ook paus Franciscus sprak Argentinië zaterdag moed in en zei te bidden voor het lot van de vermisten.

Aan de internationale reddingsactie in de Zuid-Atlantische Oceaan nemen tien Argentijnse marineschepen, een Brits poolschip en drie VS-vliegtuigen deel. Ook uit Brazilië, Chili, Uruguay en Zuid-Afrika is hulp aangeboden.

Locatie

De onderzeeër ARA San Juan was met 44 bemanningsleden vertrokken van Ushuaia in Vuurland naar de onderzeeërbasis in Mar del Plata, 400 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. Volgens de laatste radioverbinding woensdag bevond de onderzeeër zich in de wateren van de San Jorgegolf, ongeveer 430 kilometer voor de kust van Patagonië.