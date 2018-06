Hoop in Zuid-Soedan: akkoord over permanent staakt-het-vuren JM

27 juni 2018

14u42

Bron: Belga 0 In Soedan zijn de Zuid-Soedanese president Salva Kiir en zijn rivaal Riek Machar het woensdag eens geraakt omtrent een "permanent staakt-het-vuren" dat binnen de 72 uur moet ingaan. Het akkoord wakkert hoop aan dat een vredesakkoord mogelijk is om een eind te maken aan de burgeroorlog in het Afrikaanse land.

"Alle partijen zijn het eens geraakt over een permanent staakt-het-vuren (dat) binnen 72 uur (in werking moet treden)". Dat heeft de Soedanese minister van Buitenlandse Zaken al-Dirdiri Mohamed Ahmed gezegd, alvorens de Zuid-Soedanese rivalen het document ondertekenden in aanwezigheid van de Soedanese president Omar el-Béchir.

Staatsgreep

Kiir en Machar voerden sinds maandag in de Soedanese hoofdstad Khartoem een nieuwe ronde van gesprekken om een einde te maken aan het sinds 2013 woedende conflict. Aanleiding was dat Kiir zijn toenmalige adjunct Machar ervan beschuldigde een staatsgreep te beramen.

De burgeroorlog heeft tienduizenden mensen het leven gekost en miljoenen mensen hun huizen doen verlaten. Honderdduizenden zijn volgens de Verenigde Naties gevlucht naar Soedan, waarvan Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk is geworden.