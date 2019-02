Hooligans Racing Genk betrokken bij massale vechtpartij in Nederland, politie lost schot Redactie

09 februari 2019

13u01

Bron: ANP 19 Tijdens een massale vechtpartij in het Nederlandse Sittard heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Tientallen hooligans van voetbalclubs PSV Eindhoven en Fortuna Sittard gingen met elkaar op de vuist in en rond een café aan de Limbrichterweg. De ‘gastheren’ konden daarbij rekenen op de steun van hooligans van Racing Genk. Beide harde kernen onderhouden al langer een vriendschapsband. Vijf verdachten van 17 tot 29 jaar uit Eindhoven en België zijn opgepakt.

“Rond 22.20 kwam er een melding binnen dat er een grote vechtpartij plaatsvond in een café. Terwijl agenten onderweg waren, verplaatste de vechtpartij zich naar buiten. Tientallen mensen gingen met elkaar op de vuist”, laten de Nederlandse ordediensten weten. “Toen politie in grote getale arriveerde, vluchtte een aantal mensen in auto’s en wilden ze vervolgens wegrijden. Agenten gingen er achter aan, waarop een auto stopte. Terwijl een agent de inzittenden wilde controleren, gaf de bestuurder gas en wilde hij inrijden op de agent, waarop die een waarschuwingsschot loste. De bestuurder en inzittenden werden daarop opgepakt.”

Tijdens de vechtpartij werden verschillende auto’s en heel wat straatmeubilair vernield. De precieze aanleiding van de vechtpartij is niet bekend. Vorig weekend troffen PSV en Fortuna Sittard elkaar nog in de Nederlandse Eredivisie. Eindstand 5-0. Racing Genk won gisteren de topper in onze eerste klasse tegen Standard (2-0).